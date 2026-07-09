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बॉलीवुड का वो हीरो, जिसकी कामयाबी से राजेश खन्ना को होने लगी थी टेंशन, बाद में ‘महाभारत’ में बटोरी वाहवाही

बॉलीवुड में एक दौर था, जब राजेश खन्ना का सिक्का बोलता था लेकिन कहा जाता है कि इंडस्ट्री में एक ऐसे एक्टर की एंट्री हुई, जिसकी पहली ही फिल्म सुपरहिट हो गई. ये भी कहा जाता है कि उसकी कामयाबी देख राजेश खन्ना को टेंशन होने लगी थी.

By: Deepika Pandey | Published: July 9, 2026 4:14:00 PM IST

विजय अरोड़ा
विजय अरोड़ा


Vijay Arora: 70 के दशक में जब राजेश खन्ना का स्टारडम अपने चरम पर था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक नया एक्टर आकर उनकी टेंशन बढ़ा देगा. फिल्मी दुनिया में एक ऐसा एक्टर आया, जिसकी तुलना सीधे काका से होने लगी. यह एक्टर थे विजय अरोड़ा, जिन्होंने अपनी मासूम मुस्कान, पर्सनैलिटी और एक्टिंग से रातों-रात दर्शकों का दिल जीत लिया. उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में यह चर्चा भी होने लगी थी कि विजय अरोड़ा भविष्य में बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं. कुछ रिपोर्टों और फिल्मी किस्सों में यह भी दावा किया जाता है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर राजेश खन्ना उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे थे.

पहली ही फिल्म ने बना दिया स्टार

विजय अरोड़ा ने पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (FTII) से अभिनय की पढ़ाई की थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें 1973 में आई फिल्म ‘यादों की बारात’ में काम करने का मौका मिला. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस जीनत अमान लीड रोल में थीं. फिल्म का सुपरहिट गीत ‘चुरा लिया है तुमने जो दिल को’ आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक गीतों में गिना जाता है. इस गाने ने विजय अरोड़ा को घर-घर पहचान दिला दी और वह रातों-रात स्टार बन गए. इस गाने को सदाबहार गानों की लिस्ट में रखा जाता है, 

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राजेश खन्ना से हुई तुलना

जब इंडस्ट्री में विजय अरोड़ा की एंट्री हुई, तब राजेश खन्ना अपनी स्टारडम लाइफ जी रहे थे. उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता था. ऐसे में विजय के आने के बाद उनकी एक्टिंग देखकर लोग कहने लगे थे कि इंडस्ट्री को एक और रोमांटिक एक्टटर मिल गया है. राजेश खन्ना ने सार्वजनिक रूप से विजय अरोड़ा को कभी अपनी चुनौती नहीं माना लेकिन उस दौर में कहा जाने लगा था कि राजेश खन्ना विजय के कारण टेंशन में आ गए हैं, 

उम्मीदों जैसी नहीं चली फिल्मी पारी

‘यादों की बारात’ की सफलता के बाद विजय अरोड़ा ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन उन्हें लगातार सफल फिल्में नहीं मिल सकीं. धीरे-धीरे उनके करियर की रफ्तार कम होने लगी. हालांकि उन्होंने अभिनय का सफर नहीं छोड़ा और फिल्मों के साथ-साथ टेलीविजन की ओर भी कदम बढ़ाए. 

‘महाभारत’ से मिली नई पहचान

80 के दशक के आखिर में बी.आर. चोपड़ा के लोकप्रिय टीवी धारावाहिक ‘महाभारत’ में विजय अरोड़ा नजर आए. उन्होंने इंद्र देव का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया. उस समय यह धारावाहिक देश के सबसे लोकप्रिय टीवी शोज़ में शामिल था. इससे विजय अरोड़ा को नई पीढ़ी के बीच भी पहचान मिली.

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