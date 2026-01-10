Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > नंगा होकर पेड़ पर क्यों चढ़े विद्युत? खुद बताई वजह; अपकमिंग फिल्मों से लेकर नेट वर्थ तक…यहां जानें- पूरी जानकारी

नंगा होकर पेड़ पर क्यों चढ़े विद्युत? खुद बताई वजह; अपकमिंग फिल्मों से लेकर नेट वर्थ तक…यहां जानें- पूरी जानकारी

Vidyut Jammwal Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो नंगा होकर पेड़ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. जिसे उन्होंने इसके कैप्शन में एक्सप्लेन भी किया है.

By: Sohail Rahman | Published: January 10, 2026 8:08:25 PM IST

vidyut jammwal viral video
vidyut jammwal viral video


Vidyut Jammwal Upcoming Movie: विद्युत जामवाल अपनी पीढ़ी के सबसे फिट एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने कलरिपयट्टू में ट्रेनिंग ली है, जो भारत के केरल की दुनिया की सबसे पुरानी फाइटिंग सिस्टम में से एक है. एक्टर ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद का एक पेड़ पर चढ़ते हुए वीडियो शेयर किया. लेकिन उन्होंने ऐसा बिना कुछ पहने किया. इस वीडियो ने अब सोशल मीडिया पर कई लोगों को हैरान कर दिया है, जिन्होंने पोस्ट पर कमेंट किया है.

विद्युत को बिना कुछ पहने काफी तेजी से पेड़ पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है. उनकी पीठ को ‘ईविल आई’ इमोजी से छिपाया गया था.

एक्टर ने इस वीडियो के कैप्शन में क्या लिखा? (What did the actor write in the caption of this video?)

एक्टर ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि एक कलरिपयट्टू प्रैक्टिशनर के तौर पर मैं साल में एक बार सहज योग का अभ्यास करता हूं. सहज का मतलब है प्राकृतिक सहजता और सहज प्रवृत्ति की स्थिति में लौटना, जिससे प्रकृति और आंतरिक जागरूकता से गहरा जुड़ाव बनता है. इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा कि वैज्ञानिक रूप से यह कई न्यूरोरिसेप्टर्स और प्रोप्रियोसेप्टर्स को एक्टिव करता है, जिससे सेंसरी फीडबैक बढ़ता है और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है. इससे शरीर की ज़्यादा जागरूकता, मानसिक फोकस में बढ़ोतरी और ज़मीन से जुड़ाव का गहरा एहसास होता है.

विद्युत अब किस फिल्म में आएंगे नजर? (Which film will Vidyut be seen in next?)

विद्युत आखिरी बार एआर मुरुगादॉस की फिल्म ‘मद्रास’ में दिखे थे. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट हुई थी, जिसने भारत में सिर्फ पांच दिनों में ₹44 करोड़ कमाए थे. अब वह ‘स्ट्रीट फाइटर’ के नए रीबूट में नजर आएंगे, जो उनका हॉलीवुड डेब्यू भी है. जानकारी के अनुसार, पॉपुलर वीडियो गेम फ्रैंचाइज़ी पर आधारित इस फिल्म में वह धल्सिम का किरदार निभाएंगे, जो आग में सांस लेने की शक्ति वाला एक मशहूर योगी है. किताओ सकुराई द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एंड्रयू कोजी, नूह सेंटिनियो, जेसन मोमोआ, कलिना लियांग, रोमन रेंस, ऑरविल पेक, कोडी रोड्स, एंड्रयू शुल्ज़, कर्टिस ’50 सेंट’ जैक्सन और डेविड दस्तमलचियन सहित कई हॉलीवुड स्टार्स हैं.

विद्युत की नेटवर्थ कितनी है? (What is Vidyut’s net worth?)

बॉलीवुड (Bollywood) एक्टर विद्युत जामवाल ने फिल्म फोर्स से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. अब तक वो ढेरों एक्शन फिल्में कर चुके हैं, जैसे ‘कमांडो सीरीज’, ‘बादशाहो’, ‘जंगली’, ‘सनक’. इनके जरिये विद्युत ने खूब पैसे छापे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति (Net Worth) करीब 50 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो विद्युत का मुंबई में खुद का आलीशान घर है. इसकी कीमत करोड़ों रुपये है. इसके अलावा उनके पास जम्मू-कश्मीर में भी एक शानदार फार्म हाउस है. उन्होंने कई और जगह भी रियल एस्टेट में निवेश कर रखा है. 

Tags: home-hero-pos-2Vidyut jammwalvidyut jammwal net worthvidyut jammwal nude videovidyut jammwal propertyvidyut jammwal video
