Vicky Kaushal 38th Birthday: विक्की कौशल के जन्मदिन पर भावुक हुईं कैटरीना कैफ, बेटे विहान की भी दिखाई झलक

Katrina Kaif-Vicky Kaushal: कैटरीना कैफ ने शनिवार, 16 मई को अपने पति विक्की कौशल के 38वें जन्मदिन पर एक खास पोस्ट शेयर की. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस पोस्ट में कैटरीना ने विक्की को अपना “पिलर ऑफ स्ट्रेंथ” बताया और परिवार की कुछ खूबसूरत तस्वीरों के जरिए फैंस को उनकी निजी जिंदगी की झलक दिखाई. इस पोस्ट में उनके बेटे विहान की भी एक प्यारी सी झलक देखने को मिली.

कैटरीना ने लिखा भावुक संदेश

कैटरीना ने अपने पोस्ट के कैप्शन में विक्की की तारीफ करते हुए लिखा कि वो न केवल एक बेहतरीन इंसान हैं, बल्कि हर छोटे-बड़े सवाल का धैर्यपूर्वक जवाब भी देते हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि विक्की अब मिथोलॉजी, AI, वॉटरप्रूफिंग, मेकअप, हेल्थ, बिजनेस और “What If” जैसे तमाम विषयों के एक्सपर्ट बन चुके हैं, क्योंकि वो उनसे लगातार सवाल पूछती रहती हैं.

उन्होंने आगे लिखा कि जन्मदिन पर उनकी यही दुआ है कि विक्की को सुबह उठने और उनके सवाल शुरू होने के बीच कुछ ज्यादा समय मिल जाए ताकि वो आराम से एक या दो कप ब्लैक कॉफी पी सकें.

परिवार की अनदेखी तस्वीरों ने जीता दिल

कैटरीना द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में एक फोटो में वो विक्की को गले लगाती नजर आईं, जबकि दूसरी तस्वीर में दोनों अपने बेटे विहान को प्यार से देखते दिखाई दिए. एक तस्वीर में “Happy Birthday Papa” लिखा हुआ बर्थडे केक भी नजर आया. वहीं आखिरी तस्वीर में ये कपल हंसते-मुस्कुराते हुए बेहद खुश दिखाई दिया.

2021 में हुई थी शादी

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की थी. दोनों की शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक रही थी. इसके बाद 7 नवंबर 2025 को इस कपल ने अपने पहले बच्चे, विहान कौशल, का स्वागत किया.