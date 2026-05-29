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वरुण धवन की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ पर टूटा कानूनी बम! 400 करोड़ का हुआ केस, रिलीज से पहले मचा हड़कंप

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai: वरुण धवन की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ पर 400 करोड़ का केस हुआ है. केस क्यों हुआ है और उसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 29, 2026 2:09:33 PM IST

वरुण धवन की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ पर टूटा कानूनी बम! 400 करोड़ का हुआ केस, रिलीज से पहले मचा हड़कंप


Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की आने वाली फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज से पहले ही फिल्म का प्रमोशन जोर-शोर से चल रहा है, जिसमें वरुण धवन और उनके पिता डेविड धवन दोनों ही काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. हाल ही में फिल्म का गाना ‘चुनरी-चुनरी’ भी रिलीज किया गया, जो पुराने हिट गाने का रीमेक है. इसी वजह से फिल्म को लेकर लोगों में उत्साह भी बढ़ा है.

फिल्म के प्रमोशन के बीच अब एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आ गया है. प्रोड्यूसर वासु भगनानी की कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने फिल्म के मेकर्स के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. खबरों के अनुसार, इस मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इसमें टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रमेश तौरानी, कुमार एस तौरानी और डेविड धवन को पक्ष बनाया गया है.

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400 करोड़ रुपये का केस क्यों हुआ?

वासु भगनानी की ओर से करीब 400 करोड़ रुपये का केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि फिल्म में कुछ मशहूर पुराने गानों का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया है. इन गानों में ‘चुनरी चुनरी’ और ‘इश्क सोना है’ जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं, जिनके इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई गई है.

कोर्ट में क्या मांग रखी गई?

इस केस में ये मांग की गई है कि फिल्म के प्रमोशनल मटीरियल और गानों के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाई जाए. इसके अलावा ‘चुनरी चुनरी’ और ‘इश्क सोना है’ गाने को हटाने की मांग, फिल्म के टाइटल में बदलाव की मांग और डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की अपील. इतना ही नहीं, इस मामले में 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग रखी गई है.

आरोप क्या हैं?

पूजा एंटरटेनमेंट की तरफ से कहा गया है कि फिल्म के मेकर्स के पास इन गानों के इस्तेमाल के जरूरी अधिकार (राइट्स) नहीं थे. आरोप ये भी है कि बिना अनुमति के ऑडियो-विजुअल कंटेंट का इस्तेमाल कर गलत तरीके से फायदा उठाया गया है. हालांकि दूसरी तरफ टिप्स इंडस्ट्रीज ने इन आरोपों को गलत बताया है और सोशल मीडिया पर इसका जवाब भी दिया है.

कोर्ट ने इस मामले में केस दाखिल करने की अनुमति दे दी है और जल्द ही इस पर सुनवाई होने वाली है. माना जा रहा है कि ये मामला बॉलीवुड की बड़ी कॉपीराइट कानूनी लड़ाइयों में से एक बन सकता है.

 

Tags: david dhawanHai Jawani Toh Ishq Hona Haivarun dhawanvarun dhawan casevashu Bhagnani sues Tips
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