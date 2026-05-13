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Cannes 2026 में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस लुक, अप्सरा बन लूटी महफिल; इंटरनेट पर छाई तस्वीरें

Urvashi Rautela at Cannes 2026: 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रौतेला ने एक बार फिर अपना शानदार अंदाज दिखाया. इवेंट के पहले दिन वह बहुत खूबसूरत लुक में नजर आईं. इस दौरान की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By: Preeti Rajput | Published: May 13, 2026 2:13:06 PM IST

Cannes 2026 में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस लुक
Cannes 2026 में उर्वशी रौतेला का ग्लैमरस लुक


Urvashi Rautela Cannes 2026: 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में तमाम सितारे अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं. इस लिस्ट में उर्वशी रौतेला का नाम भी शामिल है. जिन्होंने एक बार फिर रेड कार्पेट पर अपनी खूबसूरती से सबको हैरान कर दिया है. इवेंट के पहले दिन उन्होंने अपनी खूबसूरती से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. उर्वशी के पहले दिन का लुक फेयरी (परी) इंस्पायर्ड था. उनका मेकअप और ज्वेलरी काफी अधिक खूबसूरत थी, जिसकी चर्चा पूरे इंटरनेट पर हो रही है. 

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इंटरनेट पर छाई तस्वीरें 

उर्वशी रौतेला के इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. फैंस एक्ट्रेस की जमकर तारीफें कर रहे हैं. कांस के रेट कार्पेट पर मीडिया प्लेटफॉर्म ब्रूट संग बातचीत में उर्वशी ने कहा कि ‘जब भी मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतरती हूं, मैं फिर उर्वशी नहीं बल्कि भारत बन जाती है. मुझे काफी गर्व महसूस होता है. 

उर्वशी का खूबसूरत लुक 

उर्वशी रौतेला के कांस 2026 लुक की चर्चा करें तो, उन्होंने पहले दिन सिल्वर कलर का खूबसूरत गाउन पहना था. जो एक बॉडी फिटेड गाउन था. उन्होंने ज्वेलरी भी ड्रेस से मैचिंग पहन रखी थी और उनके पास एक बेहद अलग और खास पर्स भी था. उनके लुक में सबसे खास उनकी हेयर एसेसरीज था, जिस पर क्राउन स्टाइल ज्वेलरी कैरी की थी. उनका आईमेकअप सिल्वर टोन में रखा था. एक्ट्रेस ने हाई बन बना रखा था. 

Tags: Cannes 2026urvashi rautela
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