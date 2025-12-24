Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > सिंपल आउटफिट में उर्वशी ने सोशल मीडिया पर लगाई आग, हुस्न का जलवा देख कलेजे पर चल जाएगी छुड़ी

Urvashi Rautela Simple Airport Look: उर्वशी रौतेला एयरपोर्ट पर एक सिंपल काले रंग की शर्ट और पाजामे में नजर आई. इस सिंपल अंदाज में भी उसने अपने चाहने वालों को घायल कर दिया.

December 24, 2025

Urvashi Rautela Simple Airport Look: रौतेला को इन दिनों आपने फिल्मों में नहीं देखा होगा लेकिन सोशल मीडिया पर छाई रहती है. लेकिन कुछ सेलेब्रिटीज हेडलाइंस में छाए रहते हैं और उर्वशी रौतेला निस्संदेह उनमें से एक हैं. चाहे वह उनके रेड कार्पेट अपीयरेंस हों, इंटरव्यू हों, या मैच इवेंट्स हों, वह जो कुछ भी करती हैं, वह चर्चा का विषय बन जाता है. हाल ही में उर्वशी एयरपोर्ट पर नजर आईं और रेड कार्पेट पर अपने आम ग्लैमरस, ब्लिंग से भरे अंदाज के उलट, उन्होंने एक कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश लुक चुना. अपने सिंपल लुक में भी वह अपने सहज फैशन सेंस से सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहीं.

उर्वशी ने एयरपोर्ट पर एक स्लीक लेकिन सिंपल ब्लैक ड्रेस में सबका ध्यान खींचा, यह साबित करते हुए कि सहज स्टाइल हमेशा जीतता है.

उर्वशी ने सिंपल लुक में लूटा सबका दिल (Urvashi stole everyone’s hearts with her simple look)

उर्वशी रौतेला ने इस सिंपल लुक को अपने सिग्नेचर ओवरसाइज़्ड सनग्लासेस से और भी बेहतर बनाया, जबकि उनके बिल्कुल सीधे बालों ने इस सहज लुक में चार चांद लगा दिए. पैपराजी वीडियो में उर्वशी फोटोग्राफर्स के लिए पोज देने के लिए रुकीं और एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले एक प्यारी सी हैंड-हार्ट जेस्चर से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस वीडियो पर यूजर द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है. एक यूज़र ने वीडियो पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि उर्वशी ऑन टॉप. एक अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया देते लिखा कि बहुत सुंदर, बहुत एलिगेंट, बिल्कुल वाह. इसके अलावा एक अन्य यूजर ने उर्वशी को क्यूटी कहा.

अक्सर अपनी आउटफिट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं उर्वशी (Urvashi often makes headlines for her outfits)

अगर उर्वशी आसानी से एक सिंपल एयरपोर्ट लुक में भी कमाल कर सकती हैं, तो सोचिए जब वह फुल ग्लैम में आती हैं तो क्या जादू करती हैं. सिंपल एलिगेंस से लेकर सबका ध्यान खींचने वाले ग्लैमर तक, उनकी फैशन चॉइस खुद बोलती हैं, और हर लुक यह याद दिलाता है कि उन्हें पता है कि हमेशा लाइमलाइट में कैसे रहना है. हाल ही में एक पोस्ट में, सनम रे एक्ट्रेस आइस-ब्लू ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने एक फ्लोई स्कर्ट चुनी और उसे मैचिंग ब्लेज़र के साथ पेयर किया, जिससे एक ऐसा लुक बना जो ग्रेसफुल और स्टाइलिश दोनों था.



