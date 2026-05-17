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Urvashi Rautela Cannes 2026 look: सोने की गुड़िया! उर्वशी रौतेला ने गोल्डन साड़ी में रेड कार्पेट पर लगाई आग; लेकिन हो गईं ट्रोलिंग का शिकार

Urvashi Rautela Cannes 2026 look: Cannes में उर्वशी रौतेला के लुक ने सोशल मीडिया पर कॉपी करने का एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि उनकी आइवरी और गोल्ड साड़ी Gigi Hadid के आइकॉनिक लुक से काफी मिलती-जुलती लग रही थी.

By: Heena Khan | Published: May 17, 2026 2:52:14 PM IST

urvashi rautela cannes 2026 look
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Urvashi Rautela Cannes 2026 look: Cannes में उर्वशी रौतेला के लुक ने सोशल मीडिया पर कॉपी करने का एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि उनकी आइवरी और गोल्ड साड़ी Gigi Hadid के आइकॉनिक लुक से काफी मिलती-जुलती लग रही थी. फैशन पेज Diet Sabya और कई यूज़र्स ने इसके लिए उन्हें जमकर ट्रोल किया. काम की बात करें तो, उन्हें आखिरी बार ‘Daaku Maharaj’ में देखा गया था. उर्वशी रौतेला अच्छी तरह जानती हैं कि लोगों को अपने बारे में चर्चा में कैसे बनाए रखना है, और Cannes में उनका यह नया लुक भी कुछ अलग नहीं है. एक्ट्रेस ने अपने शानदार लुक से सोशल मीडिया पर आग लगा दी, जो सुपरमॉडल Gigi Hadid के भारत दौरे के दौरान पहने गए एक आउटफिट से काफी मिलता-जुलता है.

आइवरी साड़ी वाला लुक

उर्वशी के शानदार अंदाज़ में एंट्री करते हुए फ़ोटो और वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं, और यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है. उन्होंने एक खूबसूरत आइवरी साड़ी पहनी थी, जिसके बॉर्डर पर सुनहरी चमक थी. इसके साथ उन्होंने एक शानदार गोल्डन ब्लाउज़ पहना था, जिसका स्वीटहार्ट नेकलाइन उनके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना रहा था. अपने लुक को पूरा करने के लिए, उन्होंने बोल्ड स्टेटमेंट ज्वेलरी, शानदार मेकअप और पुराने ज़माने की तरह लहराते बालों का स्टाइल अपनाया, जिसने उनके पूरे लुक को खूबसूरती से एक साथ बांध दिया.

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इंटरनेट पर उर्वशी रौतेला की ट्रोलिंग 

सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत यह बात पकड़ ली कि उनका यह लुक Gigi Hadid की मशहूर सफ़ेद और सुनहरी साड़ी वाले लुक से कितना मिलता-जुलता है. साड़ी और उसका बॉर्डर Gigi की साड़ी से लगभग एक जैसा ही लग रहा था, और लोगों ने उर्वशी को ट्रोल करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई. फैशन पुलिस पेज Diet Sabya उन पहले लोगों में से था जिसने अपने बेबाक और मज़ेदार अंदाज़ में इस बात को उठाया. पेज ने लिखा,’सिर्फ़ ‘दुनिया 1300 करोड़ की पहली महिला’ ही फैशन की दुनिया में ऐसा जादू कर सकती हैं कि ‘गंदी कॉपी’ (RIP) को वापस ज़िंदा कर दें. जब तक कि लोगों की याददाश्त पूरी तरह चली न गई हो और मुझे न बुलाया गया हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी Gigi की Abu Jani चिकनकारी साड़ी को भूला होगा!! ऐसा लुक अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा ‘हिम्मत’ चाहिए. 

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Tags: bollywoodCannes 2026urvashi rautela
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