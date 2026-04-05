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Upcoming Movies: बॉलीवुड के लिए खास है 2026-2027, रामायण से लेकर किंग तक कई फिल्में होंगी रिलीज

Upcoming Movies 2026-2027: बॉलीवुड लवर्स के लिए साल 2026-2027 बेहद ही खास होने वाला है. इन दोनों सालों में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसका लोगों को काफी इंतजार है. आइए जानते हैं कि वो कौन सी फिल्में है-

By: sanskritij jaipuria | Published: April 5, 2026 4:42:08 PM IST

Upcoming Movies: बॉलीवुड के लिए खास है 2026-2027, रामायण से लेकर किंग तक कई फिल्में होंगी रिलीज


Upcoming Movies 2026-2027: बॉलीवुड हर साल कई फिल्में घर लेकर आता है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका इंतजार सिर्फ रिलीज डेट के लिए नहीं, बल्कि उनके बड़े पैमाने, स्टारकास्ट और कहानी के लिए किया जाता है. साल 2026 और 2027 में भी इंडस्ट्री में कई मेगा बजट और बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं, जिनकी चर्चाएं रिलीज से पहले ही शुरू हो चुकी हैं. इस बार केवल एक-दो फिल्में नहीं, बल्कि कई ऐसी फिल्में हैं जो अपने-अपने लेवल पर भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती हैं.

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आने वाली फिल्मों की रेंज बेहद व्यापक है – माइथोलॉजी, एक्शन, रोमांस और सीक्वल सब कुछ शामिल है. इसके साथ ही, बॉलीवुड के बड़े सितारों की फिल्में भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं. लोगों की उम्मीदें इन फिल्मों से बेहद ऊंची हैं, और कई फिल्में टेंटेटिव रिलीज डेट के साथ पहले ही चर्चित हो चुकी हैं.

 रामायण – पार्ट 1

सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म है ‘रामायण’, जिसे नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं. ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मेगा सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूप में तैयार की जा रही है. इसे दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा, और पहला पार्ट दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा.

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फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में दिखाई देंगीं. इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतीक्षित परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है.

 किंग

‘किंग’ इस लिस्ट का एक और बड़ा नाम है. इस हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल निभा रहे हैं और इसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में सुहाना खान भी नजर आएंगी और इसे इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ये फिल्म अप्रैल 2027 में रिलीज हो सकती है और पहले से ही इसके लिए जबरदस्त उत्साह है.

 भूत बंगला

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी एक बार फिर ‘भूत बंगला’ के साथ स्क्रीन पर लौट रही है. ये फिल्म हॉरर-कॉमेडी जॉनर की है और 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज होने वाली है. फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी और मनोज जोशी जैसे कलाकार शामिल हैं.

 कॉकटेल 2

‘कॉकटेल 2’ में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मेन भूमिकाओं में हैं. इसे होमी अदाजानिया डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म 19 जून, 2026 को रिलीज होगी. पहले पार्ट की सफलता के बाद, दर्शकों की उम्मीदें इस सीक्वल से काफी बढ़ गई हैं.

 मातृभूमि

सलमान खान की अगली फिल्म ‘मातृभूमि’ जून, 2026 में रिलीज होने की संभावना है. पिछले साल उनकी फिल्म ‘सिकंदर’ बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकी थी, लेकिन इस बार सलमान अपने नए प्रोजेक्ट के साथ वापसी कर रहे हैं. फिल्म में चित्रांगदा भी अहम भूमिका निभा रही हैं.

 लव एंड वॉर

संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ लंबे समय से चर्चा में है. इस रोमांटिक ड्रामा में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आएंगे. फिल्म 2027 में रिलीज हो सकती है. पहले इसे इसी साल रिलीज होने की उम्मीद थी, लेकिन शूटिंग की देरी के कारण तारीख आगे बढ़ गई.

 रामायण – पार्ट 2

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ की कहानी दो पार्ट में बन रही है. पहला पार्ट दिवाली 2026 में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली में रिलीज हो सकता है. फिल्म को 4000 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया जा रहा है, जिससे इसकी प्रतीक्षा और बढ़ गई है.

 

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Tags: bhooth banglaentertainment newsKingRamayanaupcoming movies
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