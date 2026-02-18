Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘सलाम नमस्ते’ में ‘एपस्टीन’ का अनएक्सपेक्टेड कैमियो? Saif Ali Khan के साथ वायरल फोटो ने मचाया तहलका, जानें क्या है पूरा सच

‘सलाम नमस्ते’ में ‘एपस्टीन’ का अनएक्सपेक्टेड कैमियो? Saif Ali Khan के साथ वायरल फोटो ने मचाया तहलका, जानें क्या है पूरा सच

Saif Ali Khan News: इसकी शुरूआत X पर एक पोस्ट सर्कुलेट होने से हुई है. जिसका मजेदार कैप्शन था कि 'peak detailing by dhar-ma production' जिस फ्रेम की बात हो रही है

By: Mohammad Nematullah | Published: February 18, 2026 5:42:28 PM IST

‘सलाम नमस्ते’ में ‘एपस्टीन’ का अनएक्सपेक्टेड कैमियो?
‘सलाम नमस्ते’ में ‘एपस्टीन’ का अनएक्सपेक्टेड कैमियो?


Saif Ali Khan News: इसकी शुरूआत X पर एक पोस्ट सर्कुलेट होने से हुई है. जिसका मजेदार कैप्शन था कि ‘peak detailing by dhar-ma production’ जिस फ्रेम की बात हो रही है, 2005 की रोमकॉम सलाम नमस्ते का एक स्टिल जिसमें सैफ अली खान और प्रीति जिंटा थी.

फोटो में सैफ एक चमकदार लाल मसल टी-शर्ट में दिख रहे है. सामने और बीच में एक बोल्ड सॉकर बॉल ग्राफिक है, और उसके ठीक नीचे, बड़े अक्षरों में “EPSTEIN” शब्द छपा है. 2005 में यह मुश्किल से ही किसी का ध्यान खींचता है. हालांकि 2026 में इसने X पर चर्चा पैदा कर दी है.

शर्ट के पीछे की कहानी

2000 के दशक की शुरुआत में फिल्म के प्रोडक्शन के समय यह टी-शर्ट शायद एक कैजुअल स्ट्रीटवियर पीस थी, जिस पर एक जेनेरिक ब्रांड या डिज़ाइनर का नाम लिखा होता था.

फिल्म की कहानी में इसका कोई पक्का गहरा सिंबॉलिक मतलब नहीं है, जो मेलबर्न में प्यार और लिव-इन रिलेशनशिप में फंसे दो मॉडर्न प्रोफेशनल्स को दिखाती है. “Epstein” टेक्स्ट बस ग्राफिक डिज़ाइन का हिस्सा था, जिसे फुटबॉल मोटिफ के साथ जोड़ा गया था.

यह नई दिलचस्पी पूरी तरह से बाद में सोचने की वजह से है. फिल्म रिलीज होने के कई साल बाद “एपस्टीन” नाम दुनिया भर में हाई-प्रोफाइल क्रिमिनल केस से जुड़ गया. 2005 में दर्शक इसे स्पोर्टी वेस्ट पर छपे किसी रैंडम नाम से ज़्यादा कुछ नहीं समझते है.

बेशक इससे X को मज़ा लेने से नहीं रोका जा सका है. कुछ रिएक्शन देखें.

@adkeys22 ने लिखा, “सब पता है इन्हें,” और बड़ी कॉन्सपिरेसी थ्योरी की ओर इशारा किया…

@nainaverse ने रिएक्ट किया, “ब्रुह”

एक और यूजर ने मज़ाक में कहा, “कितना अनसैफ फ्रेम है”

@SimraMoiz ने कहा, “यह सीन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से पुराना हो गया.”

@bubun_s ने मज़ाक में कहा, “लगता है यह सीन किसी आइलैंड पर शूट किया गया था।”

यह भी ध्यान दें कि कई यूजर्स ने तुरंत बताया कि फिल्म धर्मा ने प्रोड्यूस नहीं की थी. सलाम नमस्ते असल में यशराज फिल्म्स, जिसे अक्सर YRF भी कहा जाता है, ने बनाया था.

