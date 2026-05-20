Twisha Sharma Last Film: ट्विशा शर्मा की वो आखिरी फिल्म, मर्डर-मिस्ट्री और क्राइम से भरपूर; OTT पर कर रही ट्रेंड

Twisha Sharma Last Film: एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा के मौत ने पूरे देश को सन्न कर रख दिया है. हर रोज इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं. 33 साल की ट्विशा शर्मा 12 मई को मृत पाई गई थी. उनकी मौत की खबर के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो और न्याय की मांग कर रहा है. परिवार का आरोप है कि, ट्विशा अपने ससुराल वालों से परेशान थी. वहीं अब उनकी मौत पर को-स्टार्स का भी रिएक्शन सामने आया है. इस बीच उनकी आखिरी फिल्म OTT पर ट्रेंड कर रही है.

ट्विशा शर्मा की आखिरी फिल्म

ट्विशा शर्मा की आखिरी फिल्म ‘मुग्गुरु मोनागल्लू’ चर्चा का विषय बनी हुई है. इस फिल्म में उनके साथ दीक्षित शेट्टी, श्रीनिवास रेड्डी और वेन्नेला रामाराव जैसे बड़े स्टार्स नजर आए थे. ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी. ट्विसा ने अपने करियर की शुरूआत साल 2018 में की थी. उनकी पहली फिल्म जरा संभल के थी. इसके बाद वह

‘मुग्गुरु मोनागल्लू’ में वह नजर आई, जो उनकी आखिरी फिल्म थी.

कैसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

इस फिल्म का डायरेक्शन अभिलाष रेड्डी ने किया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने 2 लाख रुपये का कलेक्शन किया था. जानकारी के मुताबिक, यह फिल्म 2 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी. ‘मुग्गुरु मोनागल्लू’अमेजन प्राइम औ यूट्यूब पर देख सकते हैं.

कैसी है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें तीन किरदार शारीरिक रूप से अलग-अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. लेकिन यह तीनों मिलकर एक सीरियल मर्डर केस सुलझाने की कोशिश करते हैं. फिल्म सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है. पहला दीपक नेत्रहीन है, जो डॉग ट्रेनर के तौर पर काम करता है. वहीं दूसरा सुशांत, जो सुन नहीं सकता, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में काम करता है. तीसरा, चंद्रत्रेय किशोर है, जो बोल नहीं सकता और एक लाइब्रेरी में काम करता है.

क्या है पूरा मामला?

नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में मृत पाई गईं. इस घटना के बाद उनके पति के परिवार पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने ट्विशा के पति, वकील समर्थ सिंह, और उनकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या और उत्पीड़न से संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. गिरिबाला सिंह को बाद में जमानत मिल गई, वहीं समर्थ सिंह अभी भी फरार हैं; पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले के लिए इनाम की घोषणा की है. SIT इस समय CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है.