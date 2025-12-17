शादी के बाद ट्विंकल खन्ना ने क्यों नहीं बदला सरनेम? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा जवाब; सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप

Twinkle Khanna On Surname: बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार की वाइफ हैं. वह अपनी बेबाकी और आत्मविश्वास के लिए जानी जाती हैं. हालांकि, उनका करियर काफी शानदार नहीं रहा है, लेकिन इससे ट्विंकल की पहचान को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा. उन्होंने बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार से शादी के बाद एक्टिंग करियर छोड़ दिया था. लेकिन इसके बाद भी वह खुद को मजबूत, स्वतंत्र और स्पष्ट सोच वाली महिला के तौर पर दर्शाती हैं. हाल ही में उनसे पूछा गया कि उन्होंने शादी के बाद अपना सरनेम क्यों नहीं बदला. इस पर ट्विंकल ने बड़ी बेबाकी के साथ सवाल का जवाब दिया.

इस कारण नहीं बदला ट्विंकल खन्ना ने सरनेम

बीबीसी संग बातचीत के दौरान ट्विंकल खन्ना ने अपना सरनेम नहीं बदलने को लेकर कहा कि “मुझे लगता है कि मेरी शादी को करीब 25 साल बीत चुके हैं. मेरी बहन की भई और उस समय फेमिनिज्म हमारी डिक्शनरी में नहीं था. हमने कभी अपना सरनेम नहीं बदला, हम खन्ना बहनें हैं.”

फैमिली गैदरिंग में भी उठ चुका है ये मुद्दा

ट्विंकल खन्ना ने आगे बताया कि यह कई बार फैमिली गैदरिंग के दौरान भी उठ चुका है. उन्होंने उसे याद करते हुए कहा कि “एक अजीब से आंटी ने उनसे पूछे कि तुम सब पागल बहनें हो, तुम लोगों ने अपना नाम क्यों नहीं बदला.” अपने मजेदार जवाब को याद करते वह आगे कहती हैं कि “अगर मुझए बदलती होता तो पहले ही बदल लेती. हमें कभी लगा ही नहीं कि हमें अपना सरनेम बदलना है.”