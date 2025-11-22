Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: छुट्टियों पर Kartik Aaryan को हुआ प्यार! Ananya Panday के साथ ‘अतरंगी’ फिल्म का टीजर OUT

Kartik Aaryan Movie: कार्तिक आर्यन ने अपने बर्थडे पर फैंस को गिफ्ट दे दिया है और अपनी अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है. इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे रोमांस करते दिखाई देने वाले हैं.

By: Prachi Tandon | Last Updated: November 22, 2025 4:45:38 PM IST

Kartik Aaryan Movie Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Teaser OUT: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपने चॉकलेटी अंदाज और स्टाइल से बहुत कम समय में सक्सेस का आसमान छू लिया है. कार्तिक आर्यन का आज यानी 22 नवंबर को जन्मदिन है और फैंस जमकर उन्हें बधाईयां दे रहे हैं. फैंस की बधाईयों पर कार्तिक आर्यन ने भी रिएक्ट किया है और उन्हें रिटर्न गिफ्ट भी दे डाला है. जी हां, कार्तिक आर्यन ने अपकमिंग फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का टीजर अपने जन्मदिन के मौके पर रिलीज कर दिया है. तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी फिल्म में कार्तिक आर्यन का मदमस्त अंदाज और अनन्या पांडे की खूबसूरती के साथ खूब-सारी मस्ती और मजाक देखने को मिल रहा है. 

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म का टीजर रिलीज

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांस और ड्रामा से भरपूर फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का टीजर धर्मा प्रोडक्शन्स के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज किया गया है. यह टीजर 1 मिनट 34 सेकेंड का है और इसकी शुरुआत कार्तिक आर्यन के डायलॉग से होती है. कार्तिक की बैकग्राउंड में आवाज सुनाई देती है- मलाइका से लेकर मलाला तक, उर्फी से लेकर कमला तक, कोई भी इस ममाज बॉय को हाथ से न जाने दे. वहीं, सीन में कार्तिक आर्यन अपनी शर्ट निकालकर सिक्स पैक बॉडी फ्लॉन्ट करते दिखाई देते हैं. 

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के टीजर में अनन्या पांडे की एंट्री भी एक डायलॉग के साथ होती है. अनन्या पांडे कहती हैं, मैं 2025 के हुक अपक कल्चर में 90’s की लव स्टोरी चाहती हूं. 

कब रिलीज होगी कार्तिक आर्यन की फिल्म?

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का टीजर काफी शानदार है. इसे देख ऐसा लगता है कि कार्तिक आर्यन किसी वेकेशन पर हैं और वहां उनकी मुलाकात अनन्या पांडे से हुई है जिसके बाद दोनों में रोमांस के साथ खूब सारा ड्रामा देखने को मिलने वाला है. टीजर को देख ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं कि फिल्म में कार्तिक आर्यन किसी अमीर बाप की औलाद का किरदार निभाने वाले हैं. 

कार्तिक आर्यन ने यह टीजर सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ एक कैप्शन भी लिखा है. कार्तिक ने लिखा-जन्मदिन पर ढेर सारे प्यार के लिए शुक्रिया. यह रहा रे का रिटर्न गिफ्ट. तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का टीजर रिलीज. इसे क्रिसमस पर सिनेमाघरों में देखें. बता दें, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म और कार्तिक-अनन्या स्टारर तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

कार्तिक-अनन्या की फिल्म के टीजर को मिल रही तारीफें  

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और काफी पसंद किया जा रहा है. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के टीजर की तारीफ करते हुए लिखा- एक और सुपरहिट मूवी. तो दूसरे ने लिखा- यह साल की आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी. वहीं एक अन्य ने लिखा-कार्तिक एक और ब्लॉकबस्टर के साथ वापस आ गए हैं. वहीं, एक यूजर ने लिखा- इंतजार नहीं कर सकते!!! रे और रूमी एक साथ बहुत हॉट लग रहे हैं. 

क्रिसमस 2025 पर कौन-कौन सी फिल्में रिलीज होंगी?

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी पहले 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी. लेकिन, अब फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देने की तारीख बदल दी गई है और फिल्म क्रिसमस पर रिलीज की जा रही है. 

इक्कीस 

अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस भी सिनेमाघरों में 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. यह फिल्म वॉर बेस्ड है और इसमें अमिताभ बच्चन के नाती के साथ-साथ धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं.

वृषभ

साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म वृषभ भी क्रिसमस पर रिलीज की जाएगी. फिल्म को पैन इंडिया लैवल का बनाया गया है. 

चैंपियन 

तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा चैंपियन भी 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी. फिल्म को प्रदीप अद्वैतम ने डायरेक्ट किया है और इसमें रोशन मेका औऱ अनस्वरा राजन लीड रोल में नजर आएंगे. 

मार्क

साउथ स्टार किच्चा सुदीप की फिल्म भी सिनेमाघरों में क्रिसमस पर दस्तक देने जा रही है. बता दें, यह फिल्म तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज की जाएगी. 

क्रिसमस पर रिलीज हुईं बॉलीवुड फिल्मों का कैसा रहा हाल?

क्रिसमस और न्यू ईयर पर फिल्में रिलीज करने की बॉलीवुड में लंबे समय से परंपरा चलती आ रही है. क्योंकि, छुट्टियों के माहौल में फिल्मों का तगड़ा बिजनेस बढ़ने की उम्मीद रहती है. यही वजह है कि कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी भी क्रिसमस पर ही रिलीज की जा रही है. आइए, यहां जानते हैं कि क्रिसमस पर रिलीज हुई फिल्मों का पिछले कुछ सालों में कैसा बिजनेस रहा है. 

शाहरुख खान की फिल्म डंकी साल 2023 में क्रिसमस पहले 21 दिसंबर को रिलीज की गई थी. फिल्म को क्रिसमस की छुट्टियों का फायदा जबरदस्त मिला था और डंकी ने वर्ल्डवाइड लगभग 470 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया था. 

2022 के क्रिसमस पर सर्कस फिल्म रिलीज हुई थी. लेकिन, यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्कस ने महज 20.85 करोड़ की कमाई की थी और फ्लॉप की कैटेगरी में खिसक गई थी. 

साल 2021 में क्रिसमस पर रणवीर सिंह की फिल्म 83 रिलीज हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 83 ने 102 करोड़ का बिजनेस किया था और यह भी फ्लॉप रही थी. 

साल 2019 में सलमान खान की दबंग रिलीज हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म ने 150 करोड़ का बिजनेस किया था और सलमान खान स्टारर एवरेज रही थी. 

दबंग के साथ साल 2019 में गुड न्यूज भी रिलीज हुई थी. हालांकि, यह क्रिसमस के बाद रिलीज हुई थी और फिल्म ने लगभग 200 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. 

