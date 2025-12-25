Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > TMMTMTTM Song Viral: Saat samundar Paar के रिमेक गाने को सुन सर पकड़ बैठे लोग, ‘ट्विटर पर आई कमेंट्स की बाढ़

Saat Samundar Paar 2.0 Song Trolled: फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का नया गाना ‘सात समंदर पार 2.0’ दर्शकों को पसंद नहीं आया. पुराने गाने की यादों के चलते सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 25, 2025 4:15:36 PM IST

TMMTMTTM Song Viral: फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ की रिलीज अब ज्यादा दूर नहीं है. इसी बीच फिल्म का नया गाना ‘सात समंदर पार 2.0’ सामने आया है. इस गाने में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे नजर आ रहे हैं. गाने को रोमांटिक अंदाज में पेश किया गया है और इसकी रफ्तार पहले वाले गाने से धीमी रखी गई है.

‘सात समंदर पार’ गाना 90 के दशक में काफी फेमस रहा था. ये गाना दिव्या भारती पर फिल्माया गया था और आज भी लोगों की यादों से जुड़ा है. जब उसी गाने को नए रूप में लाया गया, तो लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा थीं. लेकिन कई दर्शकों को ये नया रूप पसंद नहीं आया.

 सोशल मीडिया पर नाराजगी

गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने लिखा कि पुराने गाने की भावना इस नए वर्जन में नजर नहीं आती. कुछ लोगों ने मजाकिया मीम्स के जरिए अपनी नाराजगी दिखाई, तो कुछ ने साफ कहा कि ये गाना उन्हें निराश कर गया. कई यूजर्स का मानना है कि बचपन की यादों से जुड़े गाने के साथ ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए था.

 कलाकारों को भी झेलनी पड़ी आलोचना

गाने को लेकर सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, बल्कि फिल्म के कलाकार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी आलोचना का शिकार हुए. हालांकि ये ट्रोलिंग गाने के रीमेक को लेकर ज्यादा थी, न कि उनकी एक्टिंग को लेकर.

 फिल्म की रिलीज डेट

भले ही गाने को लेकर बहस चल रही हो, लेकिन फिल्म की रिलीज तय है. ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अब देखना होगा कि दर्शक फिल्म को किस तरह से स्वीकार करते हैं.

Tags: Kartik Aaryan song controversyTu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri reviewTu Meri Main Tera Review
