TMMTMTTM Song Viral: Saat samundar Paar के रिमेक गाने को सुन सर पकड़ बैठे लोग, ‘ट्विटर पर आई कमेंट्स की बाढ़

TMMTMTTM Song Viral: फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ की रिलीज अब ज्यादा दूर नहीं है. इसी बीच फिल्म का नया गाना ‘सात समंदर पार 2.0’ सामने आया है. इस गाने में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे नजर आ रहे हैं. गाने को रोमांटिक अंदाज में पेश किया गया है और इसकी रफ्तार पहले वाले गाने से धीमी रखी गई है.

‘सात समंदर पार’ गाना 90 के दशक में काफी फेमस रहा था. ये गाना दिव्या भारती पर फिल्माया गया था और आज भी लोगों की यादों से जुड़ा है. जब उसी गाने को नए रूप में लाया गया, तो लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा थीं. लेकिन कई दर्शकों को ये नया रूप पसंद नहीं आया.

सोशल मीडिया पर नाराजगी

गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने लिखा कि पुराने गाने की भावना इस नए वर्जन में नजर नहीं आती. कुछ लोगों ने मजाकिया मीम्स के जरिए अपनी नाराजगी दिखाई, तो कुछ ने साफ कहा कि ये गाना उन्हें निराश कर गया. कई यूजर्स का मानना है कि बचपन की यादों से जुड़े गाने के साथ ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए था.

Jisne bhi Saat samundar paar song ka remake banaya hai sabko meri haay lagegi….😤 — ʚїɞ (@wildleafyx) December 24, 2025

कलाकारों को भी झेलनी पड़ी आलोचना

गाने को लेकर सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, बल्कि फिल्म के कलाकार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी आलोचना का शिकार हुए. हालांकि ये ट्रोलिंग गाने के रीमेक को लेकर ज्यादा थी, न कि उनकी एक्टिंग को लेकर.

That new saat Samundar paar is actually sad Samundar paar… Childhood classic transformed into shit. Next is what? #saats — Harshad Joshi (@HJ91) December 24, 2025

Me after listening to this bad remake of the classic Saat Samundar Paar https://t.co/OAgKx4JRSl pic.twitter.com/qgvvOZJL0U — Ahsan Kharbai (@AhsanKharbai) December 23, 2025

फिल्म की रिलीज डेट

भले ही गाने को लेकर बहस चल रही हो, लेकिन फिल्म की रिलीज तय है. ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अब देखना होगा कि दर्शक फिल्म को किस तरह से स्वीकार करते हैं.