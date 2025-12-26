Dhurandhar के तूफान में फिल्म ‘तू मेरी, मैं तेरा…’ का क्या होगा, कैसी रही कार्तिक-अनन्या की फिल्म की कमाई; क्या रहा जनता का फैसला?

‘Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri’ box office collection Day 1: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी‘ क्रिसमस यानी 25 दिसंबर 2025 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की गई है. धुरंधर के तूफान के बीच रिलीज हुई इस फिल्म को काफी दर्शक देख आए हैं. यह फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी है. यह इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का ट्रेलर काफी जबरदस्त था. जिसके कारण दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी अच्छा बज बन गया था. हालांकि, जब अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो दर्शकों को यह कुछ खास पसंद नहीं आ रही है.

‘ तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की एक रिपोर्ट के अनुसार, ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ने अपने ओपनिंग डे पर भारत में अनुमानित ₹7.50 करोड़ नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने शुरुआती अनुमानों को पार कर लिया, जिसमें लगभग ₹5 करोड़ नेट की ओपनिंग का अनुमान लगाया गया था. जबकि फिल्म का नेट कलेक्शन फिलहाल ₹7 करोड़ की रेंज में है, इसकी कुल ग्रॉस कमाई कथित तौर पर ₹9 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है.

‘ तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ऑक्यूपेंसी

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म की कुल हिंदी ऑक्यूपेंसी 34.56% थी, जिसमें सुबह के शो में सबसे कम अटेंडेंस 18.18% और रात के शो में सबसे ज़्यादा 40.23% थी.

‘ तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ बनाम ‘धुरंधर’

इस रोम-कॉम को छुट्टी पर रिलीज़ होने का फायदा मिला, लेकिन इसे हिंदी स्पाई-थ्रिलर ‘धुरंधर’ से कड़ी टक्कर मिली, जिसने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर अपना तीसरा हफ्ता पूरा किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने अनुमानित ₹26 करोड़ कमाए, जिससे यह बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे हफ्ते में तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई.