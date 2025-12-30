Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Box Office: ‘तू मेरी मैं तेरा…’ का नहीं चल पाया जादू, कार्तिक-अनन्या पांडे का रोमांस हुआ पस्त; इतने करोड़ में सिमटी फिल्म

Box Office Report: सोमवार का दिन 'तू मेरी मैं तेरा...' फिल्मों के लिए कुछ खास नहीं रहा है. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की इस रोमांटिक फिल्म कुछ खास कमाई नहीं कर पाई.

By: Preeti Rajput | Published: December 30, 2025 11:13:58 AM IST

Box Office Report: फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ के सोमवार कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है. वीकएंड के बाद सोमवार को लगभग सभी फिल्मों के कलेक्शन में कमी आई है. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म की कमाई में वीकएंड पर काफी गिरावट आई है. फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ क्रिसमस यानी 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. धुरंधर के तूफान के बीच फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रही है. लेकिन फिर इस फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली है. हालांकि फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में अच्छी रफ्तार पकड़ने की कोशिश की. लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. 

फुस्स साबित हुई तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’

रणवीर सिंह की धुरंधरके आगे तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ बॉक्स ऑफिस पर फुस्स साबित हुई है. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की इस फिल्म से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थीं. लेकिन बड़े पर्दे पर दस्तक देने के बाद यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है. जिसके कारण इस फिल्म की कमाई पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है. यह फिल्म एक भी दिन डबल डिजिट में कमाई नहीं कर पाई है. इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, सोमवार को फिल्म ने महज 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. रविवार को इस फिल्म ने करीब 5 करोड़ का कलेक्शन किया है. पांच दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 25.25 करोड़ रुपये तक रहा है. 

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ का कलेक्शन

  • पहला दिन 7.75 करोड़ रुपये
  • दूसरा दिन 5.25 करोड़ रुपये
  • तीसरा दिन 5.5 करोड़ रुपये
  • चौथा दिन 5 करोड़ रुपये
  • पांचवां दिन 1.75 करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस पर फेल साबित हुई तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’

कार्तिक आर्यन की ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है. रणवीर सिंह की धुरंधर की आंधी के बीच रिलीज होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. रणवीर के एक्शन के आगे कार्तिक का रोमांस जबरदस्त रहा है.

 

Tags: Ananya PandayKartik AryanTu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri
