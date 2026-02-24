Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > The Kerala Story 2: 16 सीन्स कट होने के बाद फिल्म को मिला UA 16+ सर्टिफिकेट, इस दिन होगी रिलीज

The Kerala Story 2: हाल ही में फिल्म द केरल स्टोरी-2 का ट्रेलर रिलीज हुआ था और अब फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से रिलीज की इजाजत मिल गई है.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 24, 2026 7:29:52 PM IST

The Kerala Story 2: फिल्म The Kerala Story 2 Goes Beyond को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से रिलीज की अनुमति मिल गई है. हालांकि ये मंजूरी कई कट और बदलावों के बाद दी गई है. फिल्म को यू/ए 16+ सर्टिफिकेट दिया गया है. इस बीच, फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई अभी भी जारी है.

 करीब 16 बदलाव करने के निर्देश

रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीएफसी ने फिल्म में लगभग 16 कट या बदलाव करने को कहा था. खासतौर पर किस और रेप से जुड़े सीन्स को कम करने के आदेश दिए गए थे.

फिल्म में दिखाए गए किसिंग और रेप के सीन्स को लगभग 50 प्रतिशत तक कम किया गया. एक लिप-लॉक सीन को सात सेकंड छोटा किया गया, जबकि दुष्कर्म से जुड़े दृश्य में 20 सेकंड की कटौती की गई. इसके अलावा, एक महिला को थप्पड़ मारने और एक अन्य दृश्य में महिला के सिर पर वार करने वाले हिस्सों को भी दो-दो सेकंड कम किया गया.

 बुलडोजर वाले दृश्य और संवाद में भी बदलाव

सीबीएफसी ने एक ऐसे दृश्य में भी बदलाव करने को कहा, जिसमें एक आरोपी के घर को बुलडोजर से गिराते हुए दिखाया गया था. इसके साथ ही फिल्म के तीन डायलॉग में बदलाव किया गया और एक शब्द को म्यूट किया गया.

 डिस्क्लेमर और दस्तावेज जमा करने की शर्त

बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को ये भी निर्देश दिया कि वे फिल्म की शुरुआत में ये साफ करें कि कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है. ये डिस्क्लेमर पहले से तय समय से दो मिनट तीन सेकंड अधिक समय तक स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और इसके साथ वॉयस ओवर भी होगा.

निर्माताओं से पूरी स्क्रिप्ट और संवादों की कॉपी भी जमा करने को कहा गया, साथ ही ये साबित करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट भी मांगे गए कि कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है. इसके अलावा, फिल्म में एक नाबालिग कलाकार की कास्टिंग को लेकर सहमति पत्र भी बोर्ड को सौंपा गया.

 16 फरवरी को मिला सर्टिफिकेट 

सभी निर्देशों का पालन करने के बाद फिल्म को 16 फरवरी को सर्टिफिकेट जारी किया गया. फिल्म की कुल अवधि 131 मिनट 24 सेकंड यानी 2 घंटे 11 मिनट 24 सेकंड है.

फिल्म 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हालांकि, इसकी रिलीज को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है. मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और केरला हाई कोर्ट  फिल्म देखने के बाद अपना फैसला सुना सकता है.

