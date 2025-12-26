The Great Indian Kapil Show Season 4: द ग्रेट इंडियन शो के लिए कितनी मोटी रकम ले रहें कपिल शर्मा, जानें सभी की फीस..!

The Great Indian Kapil Show Season 4 Cast Fees: द ग्रेट इंडियन कपिल शो, जिसे कपिल शर्मा होस्ट करते हैं, अपने नए सीजन 4 के साथ वापस आ गया है. इस बार का सीजन 20 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ, जो क्रिसमस और नए साल के मौसम में और भी खास बन गया. इस सीजन में दर्शकों को कई नए और बड़े मेहमान देखने को मिलेंगे, जिनमें वर्ल्ड कप चैंपियंस, ग्लोबल सुपरस्टार्स, जेन-जेड आइकॉन्स और भोजपुरी सितारे शामिल हैं.

इस सीजन में कपिल शर्मा के साथ मेन कलाकारों के रूप में सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा और अन्य वापस आ रहे हैं. शो का पहला एपिसोड नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुआ, जिसमें प्रियंका चोपड़ा पहली विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुईं.

कपिल शर्मा की फीस

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स के इस शो के लिए प्रति एपिसोड लगभग 5 करोड़ रुपये ले रहे हैं. ये उन्हें भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले कॉमेडियन्स में शामिल करता है. ये अनुमान उनके पिछले सीजनों के आधार पर लगाया गया है.

अन्य मेन कलाकारों की फीस

नवजोत सिंह सिद्धू: सिद्धू इस शो में अपनी उपस्थिति के लिए प्रति एपिसोड 30 से 40 लाख रुपये कमाते हैं. पहले ‘द कपिल शर्मा शो’ में 2018-2020 के बीच उन्होंने 125 एपिसोड्स के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये कमाए थे, यानी लगभग 20 लाख रुपये प्रति एपिसोड.

सुनील ग्रोवर: सुनील ग्रोवर ने सीजन 3 में प्रति एपिसोड 25 लाख रुपये चार्ज किए थे.

अर्चना पुरन सिंह: शो की जज अर्चना पुरन सिंह प्रति एपिसोड लगभग 10–12 लाख रुपये लेती हैं.

कृष्णा अभिषेक: पिछले सीजन में कृष्णा अभिषेक प्रति एपिसोड 10 लाख रुपये कमाते थे.

अन्य प्रमुख कलाकार: एक अन्य मुख्य कलाकार ने पिछले सीजन में प्रति एपिसोड लगभग 7 लाख रुपये कमाए थे.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो न केवल दर्शकों को हंसाने का माध्यम है, बल्कि ये कलाकारों के लिए एक बड़ा आर्थिक प्लेटफॉर्म भी बन गया है. इस सीजन में आने वाले मेहमानों और कलाकारों की फीस से ये साफ है कि ये शो भारत के टॉप मनोरंजन प्रोजेक्ट्स में से एक है.