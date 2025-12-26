Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > The Great Indian Kapil Show Season 4: द ग्रेट इंडियन शो के लिए कितनी मोटी रकम ले रहें कपिल शर्मा, जानें सभी की फीस..!

The Great Indian Kapil Show Season 4: द ग्रेट इंडियन शो के लिए कितनी मोटी रकम ले रहें कपिल शर्मा, जानें सभी की फीस..!

The Great Indian Kapil Show Season 4 Cast Fees: द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4, 20 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ. कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक समेत मुख्य कलाकारों की फीस लाखों से करोड़ों रुपये प्रति एपिसोड है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 26, 2025 12:39:02 PM IST

kapil show
kapil show


The Great Indian Kapil Show Season 4 Cast Fees: द ग्रेट इंडियन कपिल शो, जिसे कपिल शर्मा होस्ट करते हैं, अपने नए सीजन 4 के साथ वापस आ गया है. इस बार का सीजन 20 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ, जो क्रिसमस और नए साल के मौसम में और भी खास बन गया. इस सीजन में दर्शकों को कई नए और बड़े मेहमान देखने को मिलेंगे, जिनमें वर्ल्ड कप चैंपियंस, ग्लोबल सुपरस्टार्स, जेन-जेड आइकॉन्स और भोजपुरी सितारे शामिल हैं.

You Might Be Interested In

इस सीजन में कपिल शर्मा के साथ मेन कलाकारों के रूप में सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा और अन्य वापस आ रहे हैं. शो का पहला एपिसोड नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुआ, जिसमें प्रियंका चोपड़ा पहली विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुईं.

कपिल शर्मा की फीस

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स के इस शो के लिए प्रति एपिसोड लगभग 5 करोड़ रुपये ले रहे हैं. ये उन्हें भारत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले कॉमेडियन्स में शामिल करता है. ये अनुमान उनके पिछले सीजनों के आधार पर लगाया गया है.

You Might Be Interested In

 अन्य मेन कलाकारों की फीस

 नवजोत सिंह सिद्धू: सिद्धू इस शो में अपनी उपस्थिति के लिए प्रति एपिसोड 30 से 40 लाख रुपये कमाते हैं. पहले ‘द कपिल शर्मा शो’ में 2018-2020 के बीच उन्होंने 125 एपिसोड्स के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये कमाए थे, यानी लगभग 20 लाख रुपये प्रति एपिसोड.

सुनील ग्रोवर: सुनील ग्रोवर ने सीजन 3 में प्रति एपिसोड 25 लाख रुपये चार्ज किए थे.
 अर्चना पुरन सिंह: शो की जज अर्चना पुरन सिंह प्रति एपिसोड लगभग 10–12 लाख रुपये लेती हैं.
 कृष्णा अभिषेक: पिछले सीजन में कृष्णा अभिषेक प्रति एपिसोड 10 लाख रुपये कमाते थे.
 अन्य प्रमुख कलाकार: एक अन्य मुख्य कलाकार ने पिछले सीजन में प्रति एपिसोड लगभग 7 लाख रुपये कमाए थे.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो न केवल दर्शकों को हंसाने का माध्यम है, बल्कि ये कलाकारों के लिए एक बड़ा आर्थिक प्लेटफॉर्म भी बन गया है. इस सीजन में आने वाले मेहमानों और कलाकारों की फीस से ये साफ है कि ये शो भारत के टॉप मनोरंजन प्रोजेक्ट्स में से एक है.

 

You Might Be Interested In
Tags: The Great Indian Kapil Show season 4The Great Indian Kapil Show Season 4 CastThe Great Indian Kapil Show Season 4 Cast Fee
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं...

December 26, 2025
The Great Indian Kapil Show Season 4: द ग्रेट इंडियन शो के लिए कितनी मोटी रकम ले रहें कपिल शर्मा, जानें सभी की फीस..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

The Great Indian Kapil Show Season 4: द ग्रेट इंडियन शो के लिए कितनी मोटी रकम ले रहें कपिल शर्मा, जानें सभी की फीस..!
The Great Indian Kapil Show Season 4: द ग्रेट इंडियन शो के लिए कितनी मोटी रकम ले रहें कपिल शर्मा, जानें सभी की फीस..!
The Great Indian Kapil Show Season 4: द ग्रेट इंडियन शो के लिए कितनी मोटी रकम ले रहें कपिल शर्मा, जानें सभी की फीस..!
The Great Indian Kapil Show Season 4: द ग्रेट इंडियन शो के लिए कितनी मोटी रकम ले रहें कपिल शर्मा, जानें सभी की फीस..!