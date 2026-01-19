‘दो दीवाने शहर में’ का टीज़र आया सामने, देखने को मिलेगी सिद्धांत–मृणाल की सिम्पल स्वीट लवस्टोरी; इस दिन फिल्म होगी रिलीज

Do Deewane Seher Mein teaser: एक क्लासिक रोमांस हर बार अपने दर्शक ढूंढ ही लेता है, और फिल्ममेकर रवि उदयावर वैलेंटाइन डे सीज़न में रिलीज़ होने वाली अपनी फिल्म ‘दो दीवाने शहर में’ के साथ उसी टाइमलेस चार्म को भुनाने के लिए तैयार दिख रहे हैं. मेकर्स ने अब फिल्म का टीज़र जारी कर दिया है, और यह एक प्यारी, थोड़ी उलझी हुई, लेकिन दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी का वादा करता है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक याद रहती है.

‘दो दीवाने शहर में’ का टीज़र हुआ रिलीज़

सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर एक “इम्पर्फेक्टली परफेक्ट” रोमांस के लिए साथ आए हैं जो धीरे-धीरे और स्वाभाविक रूप से सामने आता है. 19 जनवरी, 2026 को रिलीज़ हुआ यह टीज़र उदयावर के लेटेस्ट रोमांटिक ड्रामा की पहली झलक दिखाता है.

टीजर में क्या है खास?

टीज़र एक शांत, लगभग अजीब से माहौल में शुरू होता है. सिद्धांत शशांक का किरदार निभा रहे हैं, जो एक नरम दिल, शर्मीला नौजवान है जो मृणाल द्वारा निभाई गई रोशनी के घर अपने परिवार के साथ आता है. यह साफ तौर पर एक अरेंज मैरिज की मीटिंग है, और औपचारिकता से रोशनी की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही है. वह प्रभावित नहीं है, सतर्क है, और दूर-दूर रहती है, जिससे यह माहौल एक शुरुआत से ज़्यादा एक मजबूरी जैसा लगता है.

लेकिन जैसे-जैसे टीज़र आगे बढ़ता है, माहौल बदलता है. जो झिझक के साथ शुरू होता है, वह धीरे-धीरे प्यार में बदल जाता है. दोनों जल्द ही एक-दूसरे को चोरी-छिपे देखते, हंसते और एक-दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए दिखते हैं. 1 मिनट और 4 सेकंड का यह टीज़र अंतरंगता, गर्मजोशी और भावनाओं के कुछ पलों को दिखाता है, जो रोमांस पसंद करने वालों को पिघलाने के लिए काफी है.

हालांकि, मेकर्स इशारा करते हैं कि यहां प्यार आसान या सीधा-सादा नहीं है. टीज़र शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “क्योंकि हर ‘इश्क’ परफेक्ट नहीं होता, पर काफी होता है. इस शहर की एक इम्पर्फेक्टली परफेक्ट लव स्टोरी देखें,” यह बताते हुए कि फिल्म परियों की कहानी जैसी परफेक्शन के बजाय भावनात्मक कमियों को अपनाती है.

एक ट्विस्ट के साथ वैलेंटाइन सीज़न का रोमांस

पिंकविला ने पहले ही एक्सक्लूसिव तौर पर बताया था कि टीज़र 19 जनवरी को रिलीज़ होगा, जिसे एक खास वैलेंटाइन सीज़न का तोहफा बताया गया था. प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने खुलासा किया था, “टीज़र दर्शकों के लिए वैलेंटाइन डे सीज़न का एक परफेक्ट तोहफा होगा. इसमें दर्शकों के लिए एक सुखद सरप्राइज भी होगा,” एक ऐसा वादा जो फिल्म के नरम, सहज अंदाज़ के साथ पूरा होता दिख रहा है. रवि उदयावर द्वारा निर्देशित, दो दीवाने शहर में को ज़ी स्टूडियोज़, रेनकॉर्प मीडिया और भंसाली प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है. सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर के साथ, फिल्म में इला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयशा रज़ा, संदीप धर, नवीन कौशिक और अन्य कलाकार भी हैं.