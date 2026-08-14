तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाघा ने खरीदी लग्जरी एसयूवी BMW X1, जानें क्या हैं कार के फीचर्स और कीमत

BMW X1 Specifications: टीवी के मशहूर फैमिली शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किरदारों को रियल लाइफ में काफी पसंद किया जाता है. इस शो में जेठालाल और बाघा की जोड़ी को लोग बहुत प्यार देते हैं. इस शो में बाघा यानि तन्मय वेकारिया की अनोखी चाल-ढाल और बोलने के अनोखे तरीके ने पर्दे पर धूम मचाकर रखी है. टीवी पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करने वाले बाघा ने रियल लाइफ में BMW X1 कार खरीदी है. BMW X1 देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी गाड़ियों में से एक है.

तन्मय ने लाखों रुपये की चमचमाती कार खरीदकर सोशल मीडिया पर फोटी शेयर की है. इसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और तन्मय की जमरकर तारीफ भी कर रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं इस कार की खासियत, फीचर्स और पावर के बारे में.

BMW X1 के फीचर्स

BMW X1 में आपको 6 एयरबैग्स के साथ ही 5 स्टार Global/Euro NCAP सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है. इसमें एलईडी हेडलाइट्स के साथ ही शैडोलाइन ट्रि्स और बड़े साइज के अलॉय व्हील्स भी दिए जाते हैं. इसमें 10.7 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, लेटेस्ट iDrive OS सपोर्टके साथ ही साथ Harman Kardon का साउंड सिस्टम भी दिया जाता है.

वहीं, बात करें अगर इस कार की कीमत की तो X1 sDrive18i M Sport 1.5L पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस 50.90 लाख रुपये और X1 sDrive18d M Sport 2.0L डीजल ऑटोमैटिक की एक्स शोरूम प्राइस 52.20 लाख रुपये से लेकर 52.90 लाख रुपये तक है. इसके बाद के वैरिएंट्स और ज्यादा महंगे हैं.

BMW X1 की पावर और परफॉर्मेंस