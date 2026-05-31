‘कट’ चिल्लाता रहा डायरेक्टर, फिर भी एक्टर को होठों से चूमती रही ‘तारक मेहता’ की ये एक्ट्रेस; बाद में शर्म से हुई पानी-पानी!

Tarak Mehta Fame Actress Kissing Scene: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में दिख चुकीं नेहल वडोलिया ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया है. उन्होंने कई टीवी शोज में काम करके लोगों का दिल भी जीता है. अब वह इंटीमेसी कॉर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक पॉडकास्ट एक पुराना किस्सा शेयर किया है. इस पुराने किस्से को सुन हर कोई हैरान रह गया.

कट बोलने के बावजूद करती रहीं किस

दरअसल एक्ट्रेस ने अपने प्रोफेशन और करियर के बारे में बात करते हुए सेट पर इंटीमेट सीन्स फिल्माने को लेकर भी बातें कर रही थीं. एक्ट्रेस ने बताया कि एक बार वो इंटीमेट सीन शूट करने के बाद काफी शर्मिंदा हो गई थीं. एक्ट्रेस ने बताया की वह एक सीरीज की शूटिंग कर रही थीं. जिसमें उन्हें किसिंग सीन शूट करना था. एक्ट्रेस ने आगे बताया कि किसिंग सिन का सेन मॉनिटर रूम के बाहर लगाया गया था. मैं किसिंग सीन कर रही थी, तभी डायरेक्टर ने कट कहा. लेकिन दूरी होने के कारण मुझे सुनाई नहीं दिया और में किसिंग सीन करती रही. फिर मेरे को-एक्टर ने बताया कि डायरेक्टर ने कट बोल दिया है. जिसके बाद मैं तुरंत पीछे हट गई. लेकिन इस घटना के बाद मुझे सेट पर मौजूद टीम मेंबर्स के सामने काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी.

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कौन है नेहल वडोलिया?

नेहल वडोलिया भारतीय टीवी इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और छोटे टीवी प्रोजेक्ट्स से की थी. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ से मिली, जिसमें उनकी छोटी लेकिन यादगार भूमिका रही. ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में बबीता की दोस्त नेहा का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्होंने कई टीवी शोज और वेब प्रोजेक्ट्स में काम किया और अपनी एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान खींचा. अब नेहल वडोलिया एक्टिंग के साथ-साथ इंटीमेसी कॉर्डिनेटर के तौर पर भी काम कर रही हैं, जिसमें वह शूटिंग के दौरान इंटीमेट सीन को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करने में मदद करती हैं. नेहल वडोलिया ने ‘जूली’, ‘दुनाली’, ‘गंदी बात 3’, ‘इमली’ और ‘मस्तराम’ जैसी वेब सीरीज में काम किया है.

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