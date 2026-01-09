Tara Sutaria Breakup: फिर तारा सुतारिया का दिल टूटा? वीर पहाड़िया संग हुआ ब्रेकअप! एपी ढिल्लों बने वजह

Tara Sutaria Breakup: बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की खबरे सामने आ रही हैं. यह खबर सुन फैंस हैरान रह गए हैं. क्योंकि दोनों ने कुछ समय पहले ही अपने रिश्ते को सबके सामने कबूल किया था. फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक, तारा और वीर ने 2025 की शुरुआत में ही एक दूसरे को डेट करना शुरु किया था.

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का ब्रेकअप

दरअसल, उन्हें एक साथ प्राइवेट आउटिंग पर देखा गया जिसके बाद कपल के रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी थी. दोनों की केमिस्ट्री भी साफ नजर आ रही थीं. जिसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया था. हालांकि, फिलहाल कपल एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं और दोनों की तस्वीरें भी इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट हैं. फिलहाल, दोनों ने अपने ब्रेकअप की खबर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

एपी ढिल्लों बने ब्रेकअप का कारण

यह कपल सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रहा था. दरअसल, तारा और वीर पहाड़िया को एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट में देखा गया था. जिसे लेकर काफी बड़ा विवाद हुआ था. दरअसल, सिंगर ने स्टेज पर सबके सामने एक्ट्रेस तारा को गाल पर Kiss किया था. इस दौरान उनके बॉयफ्रेंड वीर भी वहीं पर मौजूद थे. उनका रिएक्शन काफी ज्यादा वायरल हुआ था. कयास लगाए जा रहे थे कि वह यह सब देखने के बाद काफी दुखी हो गए थे.

वीडियो हुआ था वायरल

तारा और एपी ढिल्लों का वीडियो वायरल होने के बाद एक्ट्रेस ने सफाई देते हुए कहा था कि ‘झूठी अफवाहें, चालाक एडिटिंग और पैसे लेकर पीआर करने वाले लोग हमें नहीं हिला सकते हैं. आखिर में प्यार और सच की जीत हो जाती है.’ वहीं वीर ने इस पर रिएक्ट कर लिखा कि उनका वायरल रिएक्शन एपी ढिल्लों के गाने थोड़ी सी दारू पर नहीं था. बल्कि किसी और गाने पर था.

क्या सच में जुदा हुए वीर-तारा?

सुत्रों के मुताबिक, कपल ने अब अलग होने का फैसला कर लिया है. ब्रेकअप का सही कारण अभी साफ नहीं हुआ है. तारा और वीर किसी की भी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है. एक्टर्स ने पिछले इंटरव्यू में अपने डीप-कनेक्शन को लेकर खुलकर बातचीत की थी. वीर ने अपनी पहली डेट के बारे में भी जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि तारा ने रज उगने तक गाना गाया था और उन्होंने पियानो बजाया था.