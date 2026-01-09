डाइट, वर्कआउट, माइंडसेट…तमन्ना भाटिया ने बताई अपनी डाइट और मॉर्निंग रिचुअल्स; यहां जानें एक्ट्रेस का डैली रूटीन?

Tamannaah Bhatia fitness: तमन्ना भाटिया ने एक इंटरव्यू में अपनी डाइट, फिटनेस और सुबह के रूटीन के बारे में बताया. एक्टर्स ने कहा कि ‘मैंने सीखा है कि एक महिला का शरीर लगातार बदलता रहता है’ ‘बचपन से ही मेरी सोच हमेशा आगे बढ़ने वाली रही है. सिकंदर का मुकद्दर की एक्ट्रेस ने कहा कि, मैं बहुत कम उम्र में ही काफी सोचने वाली थी – 13 साल की उम्र में ही मैं खुद से पूछने लगी थी कि मैं कौन हूँ और मेरा मकसद क्या है. खुद से बेहतर बनने की वह चाहत मुझे कभी नहीं छोड़ी; समय के साथ वह और बढ़ती गई’.
इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में तमन्ना भाटिया ने कहा कि, एक एक्टर होने की ज़्यादातर चुनौतियाँ तो जानी-मानी हैं, लेकिन जो बात सच में सबसे अलग है, वह यह है कि आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा लोगों के सामने आ जाती है.
‘परिवार मेरा लगातार सुरक्षा कवच था’
तमन्ना भाटिया टीनएजर होने के समय से ही कैमरे के सामने हैं, और इन सालों में, आगे बढ़ने और खुद को और बेहतर बनाने की चाहत “समय के साथ और बढ़ती गई”. लस्ट स्टोरीज़ 2, बाहुबली: द बिगिनिंग, और स्त्री 2 में अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाने वाली भाटिया मानती हैं कि जहाँ उनकी यात्रा में बहुत ऊँचे और बहुत नीचे पल आए, वहीं उनका “परिवार मेरा लगातार सुरक्षा कवच था.”
अगर मैं पीछे मुड़कर देखूँ, तो बेशक, ऐसे पल हैं जहाँ मुझे लग सकता है कि चीज़ें अलग हो सकती थीं – हमेशा यह सोचने की इच्छा होती है कि क्या आप कुछ और तरीके से कर सकते थे. लेकिन सच कहूँ तो, जो कुछ भी मेरे रास्ते में आया और जो नहीं आया, वह मेरी यात्रा का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया – वे अनुभव ही मुझे आज उस स्तर पर काम करने की इजाजत देते हैं.
ग़फ़ूर गाने को शूट करने का किस्सा
उदाहरण के लिए, जब हमें ग़फ़ूर को सिर्फ़ एक दिन में शूट करना पड़ा क्योंकि हमारे पास वही एकमात्र मौका था, तो जिस चीज़ ने मुझे सच में इसे पूरा करने में मदद की, वह साउथ इंडियन सिनेमा में लगभग 20 सालों तक गाने रिकॉर्ड करने का अनुभव था. वे सभी दिन जो आसान नहीं थे – वे समय जब मैंने लगातार काम किया, संघर्ष किया, खुद को ढाला, और चीज़ों को काम करना सीखा – वे पल मायने रखते थे. मैंने लोकेशन पर स्टेप्स सीखे, मौके पर ही चीज़ें समझीं, तब भी परफॉर्म किया जब मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि कोई चीज़ कैमरे पर कैसी दिखेगी, और लगातार खुद को देखता रहा, खुद को सुधारा, और काम पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहा.
यही वजह है कि मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो भी मैं कुछ बदलती. उन चुनौतियों ने मुझे ढाला और आज मैं जो कुछ सबसे अविश्वसनीय और यादगार पल जी रही हूँ, उन्हें मुमकिन बनाया. इसलिए, मैं सब कुछ वैसा ही रहने दूंगी जैसा है.
फिटनेस और डाइट को लेकर क्या कुछ कहा?
मैं अपनी फिटनेस और डाइट दोनों को लेकर काफी सहज हूं. क्योंकि मैं लंबे समय से फिटनेस में हूं, मैंने सीखा है कि एक महिला का शरीर लगातार बदलता रहता है, इसलिए मैं किसी भी सख्त नियम को फॉलो करने के बजाय ज़रूरत के हिसाब से बदलाव करती रहती हूं.
मैं बहुत डांस करती हूं…
वर्कआउट के मामले में, मैं मुख्य रूप से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान देती हूं, जिसे कार्डियो के साथ बैलेंस करती हूं. मैं बहुत डांस करती हूं, जो मेरे लिए कार्डियो का सबसे मज़ेदार और नेचुरल तरीका बन गया है, और जिन दिनों मुझे कुछ हल्का चाहिए होता है, मैं लंबी सैर पर जाती हूं – जिसे मुझे हैरानी की बात है कि अब पसंद आने लगा है. मैं अब खुद को इतना ज़्यादा नहीं थकाती; मैं अपने शरीर की सुनती हूं और जब ज़रूरत होती है तो धीरे हो जाती हूं.
डाइट में क्या खाती हैं तमन्ना भाटिया?
डाइट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. मैं डेयरी और ग्लूटेन से बनी चीज़ों से बचती हूं क्योंकि वे मुझे सूट नहीं करतीं, हालांकि कभी-कभी मैं खा लेती हूं. मेरे दिन की शुरुआत मूंग दाल चिल्ला या अंडे जैसी किसी चीज़ से होती है. लंच में आमतौर पर क्विनोआ के साथ प्रोटीन होता है. स्नैक्स के लिए, मैं हल्का-फुल्का खाती हूं – जैसे ब्लूबेरी, केला, या मीठे की क्रेविंग को कम करने के लिए कुछ खजूर. डिनर में फिर से सब्ज़ियों, सलाद और क्विनोआ के साथ ज़्यादा प्रोटीन होता है.
कुल मिलाकर, मैं अपने वर्कआउट और खाने की पसंद दोनों को फ्लेक्सिबल, सोच-समझकर और सहज रखती हूं – और हां, जब सच में क्रेविंग होती है, तो मैं पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा ज़रूर खाती हूं.
ब्रेकअप के बाद डेटिंग! गुलशन देवैया की लव लाइफ में ट्विस्ट, कंतारा एक्टर ने खुद बताई यश की ‘Toxic’ को ठुकराने की वजह