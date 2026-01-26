Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Disha Patani Talwinder Relationship: हाथ में हाथ डाल चलते दिखे दिशा और तलविंदर, क्या सच में दोनों के बीच पक रही खिचड़ी?

Disha Patani Talwinder Relationship: सोशल मीडिया पर एक बार फिर दिशा और तलविंदर चर्चा में है. हाल ही में दोनों को एक बार फिर साथ देखा गया है. क्या ये दोनों सच में किसी रिश्ते में है. आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 26, 2026 4:17:49 PM IST

Disha Patani Talwinder Relationship: बॉलीवुड में किसी भी नए रिश्ते की खबर अक्सर जल्दी ही मीडिया और फैंस तक पहुंच जाती है. हाल ही में दिशा पाटनी और पंजाबी सिंगर तलविंदर की नजदीकी की चर्चा लोगों के बीच तेज हो गई है. ये सब तब शुरू हुआ जब दोनों को एक शादी समारोह में देखा गया था.

दिशा और तलविंदर की चर्चा सबसे पहले कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी के फंक्शन में शुरू हुई थी. इस दौरान दोनों को एक साथ देखा गया. तलविंदर उस समय बिना मास्क के थे और फैंस ने उन्हें तुरंत पहचान लिया. इसके बाद भी कई बार दोनों को एक साथ देखा गया और अब वे बेफिक्र होकर सार्वजनिक जगहों पर घूमते नजर आ रहे हैं.

 म्यूजिक इवेंट में साथ

हाल ही में दिशा और तलविंदर म्यूजिक इवेंट ‘लोलापालूजा’ में शामिल हुए. इस दौरान कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें दोनों को एक गाड़ी में साथ जाते और इवेंट में एक-दूसरे का हाथ थामे एंट्री करते देखा गया. फैंस के लिए ये पल काफी खास रहा और दोनों को साथ देखकर लोग खुश हुए.

 शादी की अफवाहें

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद लोग मान रहे हैं कि दिशा और तलविंदर ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है. कुछ फैंस ने इस नई जोड़ी को प्यार भरे कमेंट्स दिए, तो कुछ ने शादी की उम्मीद जताई. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अब तक अपने रिश्ते पर कोई खुलासा नहीं किया है.

दिशा पाटनी बॉलीवुड में अपनी खास पहचान रखती हैं. वो जल्द ही शाहिद कपूर की फिल्म ‘ओ रोमियो’ में भी नजर आने वाली हैं. वहीं तलविंदर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना-माना नाम हैं और उनके गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं. तलविंदर अक्सर चेहरे पर मास्क की तरह पेंट करते हैं ताकि अपनी प्रोफाइल कम रख सकें.

 

