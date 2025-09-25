समय बदला लेकिन कहानी नहीं, तीन दशक तक जब एक ही घिसे-पिटे पैटर्न पर बनी ये 4 फिल्में, फिर भी सिनेमाघरों के आगे लिखा ‘हाउसफुल’

Top 4 Movies Based On Family: बॉलीवुड में 33 साल के भीतर चार फिल्में फैमिली ड्रामा (Family Drama Films) पर बेस्ड बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. चारों फिल्मों की कहानी एक-दूसरे से काफी ज्यादा मिलती थी. इन सभी फिल्मों ने अलग-अलग साल में सिनेमाघरों में दस्तक दी. लेकिन चारों फिल्मों की कहानी इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि, दर्शकों के आंखों से आंसू तक निकलने लगे थे. कहानी एक जैसी होने के बावजूद चारों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शल किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इन चारों फिल्मों का नाम मेहरबान (Meharbaan), अवतार (Avtaar), स्वर्ग (Swarg) और बागवान (Baghban) है.

मेहरबान (Meharbaan)

1967 में ए. भीम सिंह ने ‘मेहरबान’ नाम से एक हिंदी फिल्म भी बनाई थी. इस फिल्म में अशोक कुमार, सुनी दत्त, शशिकला ने मुख्य किरदार निभाया था. इस फिल्म में अशोक कुमार ने बिजनेसमैन शांति स्वरूप का रोल किया था. दो अचानक से व्यपार में घाटा लगने के कारण गरीब बन जाते हैं. पुरी दुनिया उनसे मुंह फेर लेती है. यहां तक की उनके बेटे भी उन्हें छोड़देते हैं. कर्ज में डूबे शांति स्वरूप की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है. इस फिल्म में सुनिल दत्त मे शांति स्वरूप के भांजे का किरदार निभाया है.

अवतार (Avtaar)

यह फिल्म 1983 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन मोहन कुमार ने किया था. फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी मुख्य किरदार में नजर आए थे. ‘अवतार’ से इंस्पायर होकर कई भाषाओं में फिल्में बनाई गईं. यह फिल्म में परिवार और गरीबी पर बनाई गई थी. इस फिल्म को उस समय काफी ज्यादा पसंद किया गया था. अवतार फिल्म उस समय आई जब राजेश खन्ना का स्टारडम खत्म हो चुका था. इस फिल्म ने उनका डूबता करियर बचा लिया.

स्वर्ग (Swarg)

18 मई 1990 फिल्म ‘स्वर्ग’ रिलीज हुई थी. यह फिल्म पूरी मेहरबान से मिलती-जुलती थी. इस फिल्म का डायरेक्शन डेविड धवन ने किया था. इस फिल्म के सभी गाने काफी मशहूर हुए थे. फिल्म आशापूर्णा देवी के उपन्यास पर आधारित थी. फिल्म बहुत ही ज्यादा इमोशनल है. गोविंदा और राजेश खन्ना की एक्टिंग ने दर्शकों को रुला दिया था.

बागवान (Baghban)

साल 2003 में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी एक साथ नजर आए थे. इस फिल्म का नाम बागवान था. शुरूआत में इस फिल्न ने धीमी शुरूआत की. लेकिन सलमान खान और महिमा चौधरी की एंट्री ने इस फिल्म जैसे जान फूंक दी. यह फिल्म भी बड़े पर्दे पर सुपरहिट साबित हुई.