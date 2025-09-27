‘किस लड़की ने ब्रा…’, Swara Bhaskar ने याद किए स्कूल के वो घटिया पल; जिन्हें आज तक नहीं भुला पाई एक्ट्रेस

Swara Bhasker Bra Incident: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेबाक एक्ट्रेस के तौर पर भी जान जाती हैं. वह अपनी एक्टिंग और बेखौफ जवाबदेही से अक्सर लोगों का दिल जीत लेती हैं. स्वरा इन दिनों अपने पति के साथ पति पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं. इस बीच एक्ट्रस ने हाल ही में अपने स्कूल के दिनों का सबसे गंदा अनुभव लोगों के साथ शेयर किया है.

स्वरा ने शेयर की स्कूल की सबसे बुरी याद

एक्ट्रेस ने सबके सामने खुलकर बताया कि- लड़कियां जब बड़ी हो रही होती हैं, तो उन्हें किस-किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. स्वरा ने कहा कि- वह स्कूल में थी, जब लड़के उनके अंडरगारमेंट पर नजर रखते थे. हाउटरफ्लाई‘ से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि- स्कूल में हम लोग जब लड़कियां 11वीं-12वीं में जाती थी, तो वह अपनी प्यूबर्टी हिट करना शुरू कर देती थी. हर लड़की की जिंदगी में वो पल आता ही है जब आप गंजी यानी बनियान टाइप से स्पोर्ट्स ब्रा के तरफ जाते हैं. इसके बाद नॉर्मल ब्रा पर आते हैं.







लड़कें रखते थे लड़कियों की गिनती- स्वरा

उन्होंने आगे कहा कि- लेकिन इसमें क्लास के लड़कों को काफी मजा आता था. वह लड़कियों की गिनती किया करते थे, कितनी लड़कियों ने औरतों वाला ब्रा पहनना शुरू कर दिया है. हम लड़कियों को ये छुपाना होता था कि हमने ब्रा पहना है या नहीं. अब ब्रा के ऊपर लड़कियां गंजी पहनती थी, ताकि लड़कों को पता ना लगे सकें. ऊपर से दिल्ली की गर्मी. स्वरा आगे कहती हैं कि- हमेशा ब्रा वाले शॉप पर एक अंकल ही होते हैं. पता नहीं क्यों महिलाएं दुकानों में काम नहीं करती हैं. मुझे काफी शर्मिंदगी होती थी, मैं पिताजी को भेजती थी.