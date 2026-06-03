जब पाकिस्तानी क्रिकेटर संग जुड़ा सुष्मिता का नाम, मच गया था बवाल, फिर एक्ट्रेस ने दिया था करारा

Sushmita Sen affair: बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम एक समय अफेयर और शादी की खबरों को लेकर चर्चा में रहे थे. दोनों ने रियलिटी शो ‘एक खिलाड़ी एक हसीना’ में साथ काम किया था, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं. हालांकि, सुष्मिता सेन ने सार्वजनिक रूप से इन सभी खबरों को खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना बताया था. उन्होंने साफ कहा था कि वसीम अकरम उनके सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं.

सुष्मिता सेन और वसीम अकरम के रिश्ते को लेकर उड़ी थीं अफवाहें?

सुष्मिता सेन बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत, सफल और सम्मानित अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं. उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से लोगों की दिलचस्पी का विषय रही है. एक समय ऐसा भी था जब उनका नाम पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ जोड़ा जाने लगा था. दोनों सितारे उस दौर में सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने रियलिटी शो ‘एक खिलाड़ी एक हसीना’ में साथ काम किया था. इस शो में क्रिकेटर्स और अभिनेत्रियों की जोड़ियां बनाई गई थीं और दोनों शो में जज की भूमिका में नजर आए थे.

शो के दौरान शुरू हुई थीं डेटिंग की चर्चाएं

रियलिटी शो में साथ दिखाई देने के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगीं. धीरे-धीरे ये चर्चाएं इतनी बढ़ गईं कि दोनों की शादी तक की अटकलें लगाई जाने लगीं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सुष्मिता सेन और वसीम अकरम एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे हैं. हालांकि, इन खबरों की कभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.

सुष्मिता सेन ने अफवाहों पर दिया था करारा जवाब

जब अफवाहें लगातार बढ़ने लगीं तो सुष्मिता सेन ने खुद सामने आकर इन खबरों का खंडन किया था. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (तत्कालीन ट्विटर) पर पोस्ट साझा कर स्पष्ट किया था कि उनकी और वसीम अकरम की शादी की खबरें पूरी तरह गलत हैं. सुष्मिता ने लिखा था कि वह अपनी और वसीम अकरम की शादी की खबरें पढ़ रही हैं, जो पूरी तरह बकवास हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि इस तरह की खबरें दिखाती हैं कि कभी-कभी मीडिया कितनी गैर-जिम्मेदार हो सकती है.

‘वसीम अकरम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं’

अफवाहों पर विराम लगाते हुए सुष्मिता सेन ने साफ कहा था कि वसीम अकरम उनके सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि वसीम की जिंदगी में पहले से एक शानदार महिला मौजूद हैं और इस तरह की अफवाहें न केवल बेवजह हैं बल्कि अपमानजनक भी हैं.

एक्ट्रेस ने अपने प्रशंसकों से यह भी वादा किया था कि जब भी उनकी जिंदगी में कोई खास व्यक्ति आएगा, तो वह सबसे पहले इसकी जानकारी अपने फैंस को देंगी.

50 की उम्र में भी सिंगल हैं सुष्मिता सेन

सुष्मिता सेन अब 50 वर्ष की हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक शादी नहीं की है. हालांकि, वह दो बेटियों की मां हैं, जिन्हें उन्होंने गोद लेकर पाला-पोसा और एक मिसाल कायम की. मां के रूप में उनकी भूमिका को हमेशा सराहा गया है और वह अक्सर अपनी बेटियों के साथ खास पल सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं.

डेटिंग लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही हैं सुष्मिता

भले ही सुष्मिता सेन ने शादी नहीं की हो, लेकिन उनकी लव लाइफ कई बार सुर्खियों में रही है. वह अपने से 15 साल छोटे मॉडल रोहमन शॉल के साथ रिश्ते में थीं. दोनों का रिश्ता काफी गंभीर माना जा रहा था और शादी की चर्चाएं भी थीं, लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया. इसके बाद बिजनेसमैन ललित मोदी के साथ भी उनके रिश्ते की खबरें सामने आई थीं. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल सका.

आज भी कायम है सुष्मिता की अलग पहचान

सुष्मिता सेन अपनी प्रोफेशनल उपलब्धियों, आत्मनिर्भर सोच और निजी जीवन के फैसलों को लेकर हमेशा चर्चा में रही हैं. उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे निर्णय लिए, जिन्होंने उन्हें लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया.