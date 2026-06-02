Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कभी रोहमन शॉल संग इश्क, तो कभी ललित मोदी संग चर्चा! जानिए सुष्मिता सेन के हाई-प्रोफाइल रिश्तों की कहानी

कभी रोहमन शॉल संग इश्क, तो कभी ललित मोदी संग चर्चा! जानिए सुष्मिता सेन के हाई-प्रोफाइल रिश्तों की कहानी

Sushmita Sen Relationship Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों काफी चर्चे में हैं. इसी के चलते आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस को कितने लोगों ने डेट किया है और अन्य विवादों के बारे में-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 2, 2026 5:32:06 PM IST

कभी रोहमन शॉल संग इश्क, तो कभी ललित मोदी संग चर्चा! जानिए सुष्मिता सेन के हाई-प्रोफाइल रिश्तों की कहानी


Sushmita Sen Relationship Controversy: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन हमेशा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं. अपनी खूबसूरती और शानदार सोच के लिए पहचानी जाने वाली सुष्मिता ने कभी शादी नहीं की. कई बार इंटरव्यू में वो साफ कह चुकी हैं कि उन्हें शादी की जरूरत महसूस नहीं होती. वो अपनी जिंदगी, करियर और परिवार के साथ बेहद खुश हैं. खास बात ये है कि उन्होंने दो बेटियों, रेनी और अलीशा, को गोद लेकर उन्हें बेहतरीन परवरिश दी है.

 रोहमन शॉल के साथ रिश्ते ने बटोरी थीं सुर्खियां

साल 2018 में सुष्मिता सेन की जिंदगी में मॉडल और संगीतकार रोहमन शॉल की एंट्री हुई. बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों अक्सर साथ दिखाई देने लगे. रोहमन का सुष्मिता की बेटियों के साथ भी अच्छा रिश्ता बन गया था, जिसके चलते फैंस को लगने लगा था कि ये रिश्ता शादी तक पहुंच सकता है.

You Might Be Interested In

हालांकि, दिसंबर 2021 में सुष्मिता ने सोशल मीडिया के जरिए अपने अलग होने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दोनों ने दोस्त के रूप में रिश्ता शुरू किया था और दोस्त के रूप में ही आगे भी जुड़े रहेंगे. ब्रेकअप के बाद भी दोनों के बीच सम्मान और दोस्ती का रिश्ता बना हुआ है.

ललित मोदी के साथ रिश्ते ने मचाई थी हलचल

जुलाई 2022 में पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कर ये खुलासा किया कि वो सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं. मालदीव और सार्डिनिया की छुट्टियों की तस्वीरें सामने आते ही इंटरनेट पर इस रिश्ते की खूब चर्चा होने लगी.

हालांकि, इस रिश्ते को लेकर सुष्मिता को सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा. कुछ लोगों ने उन्हें गलत तरीके से ट्रोल करने की कोशिश की. एक्ट्रेस ने साफ किया कि वो एक स्वतंत्र और मेहनती महिला हैं और किसी की राय से उनकी पहचान तय नहीं होती.

कुछ समय बाद दोनों के अलग होने की खबरें सामने आने लगीं. आखिरकार ललित मोदी ने भी रिश्ते के खत्म होने की पुष्टि कर दी. इस तरह ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका.

शुरुआती दौर में भी कई चर्चित नामों से जुड़ा नाम

सुष्मिता सेन का नाम अपने करियर के शुरुआती सालों में भी कई फेमस हस्तियों के साथ जोड़ा गया था. इनमें फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. कहा जाता है कि फिल्म ‘दस्तक’ के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं.

इसके अलावा एक्ट्रेस का रणदीप हुड्डा के साथ भी रिश्ता काफी चर्चित रहा. दोनों करीब दो साल तक साथ रहे और 2004 से 2006 के बीच उनकी जोड़ी अक्सर सुर्खियों में बनी रही. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में उनका नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ भी जोड़ा गया था.

  

Tags: Sushmita Sensushmita sen controversySushmita Sen Relationship Controversy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

एलोवेरा आइस क्यूब्स का कमाल! बिना मेकअप चेहरे पर आएगा...

June 2, 2026

कौन हैं हीरल रदादिया? Photos देख मचल उठेगा मन

June 2, 2026

अब सालभर की टेंशन खत्म! Airtel का सबसे सस्ते सालभर...

June 2, 2026

पीले सूट में जलवा बिखेरती दिखी भोजपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा

June 2, 2026

आर माधवन की 6 दमदार फिल्में

June 1, 2026

RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल

June 1, 2026
कभी रोहमन शॉल संग इश्क, तो कभी ललित मोदी संग चर्चा! जानिए सुष्मिता सेन के हाई-प्रोफाइल रिश्तों की कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कभी रोहमन शॉल संग इश्क, तो कभी ललित मोदी संग चर्चा! जानिए सुष्मिता सेन के हाई-प्रोफाइल रिश्तों की कहानी
कभी रोहमन शॉल संग इश्क, तो कभी ललित मोदी संग चर्चा! जानिए सुष्मिता सेन के हाई-प्रोफाइल रिश्तों की कहानी
कभी रोहमन शॉल संग इश्क, तो कभी ललित मोदी संग चर्चा! जानिए सुष्मिता सेन के हाई-प्रोफाइल रिश्तों की कहानी
कभी रोहमन शॉल संग इश्क, तो कभी ललित मोदी संग चर्चा! जानिए सुष्मिता सेन के हाई-प्रोफाइल रिश्तों की कहानी