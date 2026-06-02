Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Sushmita Sen Net worth: ललित मोदी से ज्यादा अमीर हैं सुष्मिता सेन! एक्टिंग के साथ हीरो के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई

Sushmita Sen Net worth: ललित मोदी से ज्यादा अमीर हैं सुष्मिता सेन! एक्टिंग के साथ हीरो के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई

Sushmita Sen Net worth: एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों काफी चर्चे में हैं. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल है वो है उनकी अमीरी, आखिर कहां से कमाती हैं एक्ट्रेस और उनके पास कितना पैसा है. आइए जानते हैं-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 2, 2026 1:31:42 PM IST

Sushmita Sen Net worth: ललित मोदी से ज्यादा अमीर हैं सुष्मिता सेन! एक्टिंग के साथ हीरो के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई


Sushmita Sen Net worth: बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हैं, वो अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चे में रहती हैं. अभी वो 50 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं लेकिन उनके काफी अफेयर रह चुके हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो बिजनेसमैन और IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को भी डेट कर चुकी हैं. हाल ही में ललित मोदी ने उन्हें एक बहुत अमीर महिला बताया.

ललित मोदी ने ‘ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे’ को एक इंटरव्यू में बताया कि जब भी वो एक्ट्रेस के साथ कहीं बाहर किसी कैफे जाते थे तो उसका बिल एक्ट्रेस ही दिया करती थी. ललित ने कहा कि वो सब चीजों का बिल भरती थी, मैं तो मानो कि एक केप्ट बॉयफ्रेंड था. तो आइए जानते हैं कि सुष्मिता सेन कहां से कमाती है और उनके पास कितनी दौलत है.

You Might Be Interested In

सुष्मिता सेन की नेटवर्थ (Sushmita Sen Net Worth)

सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में हुआ था और उनकी उम्र 50 साल है. एक्ट्रेस बॉलीवुड में आने से पहले ही देश का नाम कर चुकी थी, क्योंकि उन्होंने साल 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था. फिर उन्होंने फिल्म ‘दस्तक’ (1996) से बॉलीवुड में डेब्यू किया. एक्ट्रेस की नेटवर्थ की बात करें उनकी संपत्ति 100 करोड़ है. वहीं ललित मोदी की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 4,555 करोड़ रुपये है.

सुष्मिता सेन कार कलेक्शन (Sushmita Sen Car Collection)

सुष्मिता सेन ने कभी शादी नहीं कि है लेकिन फिर भी उनकी दो बेटिया हैं. उनकी बच्चियों का नाम रिनी और अलीशा हैं और उन्हें एक्ट्रेस ने गोद लिया है. वो सभी मुंबई के आलीशान घर में रहती हैं. एक्ट्रेस के पास विदेश में भी प्रॉपर्टीज हैं. साथ ही उनके पास कार का भी बेहद शानदार कलेक्शन हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्ट्रेस के पास Fiat Linea, मर्सिडीज AMG GLE53 Coupe, लेक्सस LX 470, BMWX6, BMW 7 सीरीज 730Ld और ऑडी Q7 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं.

कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?

एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ चार्ज करती हैं और पूर्व मिस यूनिवर्स ब्रांड प्रमोशन के लिए वो 60 लाख रुपये लेती हैं.  एक्ट्रेस फिलहाल एक्टिंग में एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा कमा लेती हैं और वो जहां से कमाती है वो है उनका हीरों बिजनेस. आपको बता दें कि एक्ट्रेस का दुबई में जूलरी स्टोर  भी है. साथ ही वो सेसाजियोनी (Sensazione) नाम की कंपनी की मालकिन भी हैं, जो स्पा, वेलनेस और होटल के क्षेत्र में काम करती हैं.

 

 

Tags: lalit modilalit modi networthSushmita SenSushmita Sen Car CollectionSushmita Sen Net Worth
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पीले सूट में जलवा बिखेरती दिखी भोजपूरी एक्ट्रेस मोनालिसा

June 2, 2026

आर माधवन की 6 दमदार फिल्में

June 1, 2026

RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल

June 1, 2026

ज्यादा योग करने के नुकसान

June 1, 2026

नाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये...

June 1, 2026

मानसून में ‘जन्नत’ लगती हैं India की ये लोकेशन!

June 1, 2026
Sushmita Sen Net worth: ललित मोदी से ज्यादा अमीर हैं सुष्मिता सेन! एक्टिंग के साथ हीरो के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sushmita Sen Net worth: ललित मोदी से ज्यादा अमीर हैं सुष्मिता सेन! एक्टिंग के साथ हीरो के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
Sushmita Sen Net worth: ललित मोदी से ज्यादा अमीर हैं सुष्मिता सेन! एक्टिंग के साथ हीरो के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
Sushmita Sen Net worth: ललित मोदी से ज्यादा अमीर हैं सुष्मिता सेन! एक्टिंग के साथ हीरो के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
Sushmita Sen Net worth: ललित मोदी से ज्यादा अमीर हैं सुष्मिता सेन! एक्टिंग के साथ हीरो के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई