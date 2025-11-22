भारत की ये तीन सुंदरियां मिस यूनिवर्स बन फिल्मों में आईं, एक 50 की उम्र में अनमैरिड, दूसरी ने की तलाकशुदा से शादी

21 नवंबर को थाईलैंड में मेक्सिको की मॉडल और मिस मेक्सिको फातिमा बॉश (Fatima Bosh) ने मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया. 74वें मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट में 130 देशो की प्रतिभागियों ने अपनी किस्मत आजमाई लेकिन मिस मेक्सिको ख़िताब अपने नाम कर मिस यूनिवर्स 2025 (Miss Universe 2025) बनीं. भारत की ओर से राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा (Manika Vishwakarma) ने ख़िताब अपने नाम करने की दावेदारी पेश की लेकिन वह टॉप 12 तक में जगह नहीं बना पाईं. वह टॉप 30 में जगह बनाने में कामयाब रही थीं लेकिन इसके बाद वह आगे नहीं बढ़ पाईं और इस तरह भारत को चौथी मिस यूनिवर्स मिलने का सपना भी चकनाचूर हो गया.

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की बात करें तो अब तक भारत को तीन बार यह ताज मिला है. सबसे पहले सुष्मिता सेन पहली ऐसी भारतीय थीं जिन्होंने ये टाइटल जीतकर देश का नाम रोशन किया था. इसके बाद लारा दत्ता और हरनाज़ संधू भी मिस यूनिवर्स बनने में कामयाबी हासिल की है. खास बात ये है कि इन तीनों ने ही टाइटल जीतने के बाद बॉलीवुड की ओर कदम बढ़ाया.

अब तीनों पूर्व मिस यूनिवर्स क्या कर रही हैं, इनकी पर्सनल लाइफ और करियर किस मोड़ पर हैं…इस स्टोरी में हम आपको विस्तार से बताएंगे.

सुष्मिता सेन ने 19 साल की उम्र में जीता था टाइटल

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थीं. उन्होंने 1994 में यह टाइटल अपने नाम किया था. उस वक्त सुष्मिता केवल 19 साल की थीं. वह फिलिपींस में हुई 43वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में विनर बनी थीं. 42वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में उन्होंने 77 देशो की प्रतिभागियों को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया था.

इस जवाब ने दिला दिया था खिताब

प्रतियोगिता के सवाल-जवाब राउंड में सुष्मिता से पूछा गया था-अगर आप किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम को बदला चाहेंगी तो वह कौन सा होगा?सुष्मिता का जवाब था-इंदिरा गांधी की मृत्यु.

1996 में सुष्मिता ने की बॉलीवुड में एंट्री

1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने के बाद सुष्मिता को बॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर मिलने लगे. उन्होंने भट्ट कैंप की फिल्म ‘दस्तक’ से फ़िल्मी दुनिया में कदम रखा लेकिन फिल्म फ्लॉप रही. इसके बाद उन्हें फिजा, बीवी नंबर 1, आंखें, मैं हूं न,सिर्फ तुम, मैंने प्यार क्यों किया जैसी फिल्मों में देखा गया. इनमें से कुछ फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया जबकि कुछ औंधे मुंह गिर पड़ीं.

फिल्मों से ज्यादा लव लाइफ ने बटोरी सुर्खियां

सुष्मिता का फिल्मों में एंट्री करने के बाद ही नाम फिल्ममेकर विक्रम भट्ट से जुड़ने लगा था जो कि फिल्म ‘दस्तक’ के डायरेक्टर थे. कुछ समय की डेटिंग के बाद दोनों का ब्रेक अप हुआ. इसके बाद सुष्मिता का नाम फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से जुड़ा लेकिन किसी के साथ भी बात शादी तक नहीं पहुंच पाई. सुष्मिता ने रणदीप हुड्डा, मुदस्सर अजीज, ऋत्विक भसीन, वसीम अकरम और रोहमन शॉल को डेट किया लेकिन ये रिश्ते समय के साथ टूट गए. अब सुष्मिता 50 साल की हो चुकी हैं लेकिन उन्होंने शादी नहीं की है. वह अपनी गोद ली हुई दो बेटियों के साथ जिंदगी गुजार रही हैं.

2)लारा दत्ता भी सुष्मिता की तरह फिल्मों में आईं

सुष्मिता सेन के बाद भारत की ओर से मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाली लारा दत्ता (Lara Dutta) दूसरी मॉडल थीं. उन्होंने साल 2000 में ये टाइटल अपने नाम किया था और जब उनकी उम्र केवल 22 साल थी. मिस यूनिवर्स बनने के बाद लारा ने भी सुष्मिता की तरह बॉलीवुड का रुख किया. उन्होंने 2003 में अक्षय कुमार के अपोजिट फिल्म ‘अंदाज’ से अपना डेब्यू किया. इसके बाद उन्हें मस्ती, नो एंट्री, काल, भागम भाग, पार्टनर, हाउसफुल, चलो दिल्ली, डॉन 2 ब्लू, बिल्लू बार्बर, अजहर समेत कई फिल्मों में देखा गया. लारा का फ़िल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा. अब वह बहुत ही कम फिल्मों में नजर आती हैं.

तलाकशुदा महेश भूपति से की शादी

लारा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका नाम केवल पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति से जुड़ा था. दोनों ने अपना रिश्ता कभी नहीं नकारा और 16 फरवरी 2011 को मुंबई और फिर 20 फरवरी 2011 को गोवा में शादी कर ली. इसके बाद दोनों बेटी सायरा के पेरेंट्स बने. हालांकि लारा महेश की दूसरी पत्नी बनीं. महेश का पहली पत्नी श्वेता जयशंकर से 2010 में तलाक हुआ था और उसके बाद उन्होंने लारा से दूसरी शादी कर ली थी. अब लारा फैमिली लाइफ में बिजी हैं. वह इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स में नजर आती हैं लेकिन फिल्मों में उन्हें वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी.

2021 में हरनाज़ संधू बनीं मिस यूनिवर्स

भारत की ओर से तीसरी बार मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने में हरनाज़ संधू (Harnaaz Sandhu) ने सफलता हासिल की थी. वह 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थीं. सुष्मिता और लारा दत्ता की ही तरह हरनाज़ ने भी टाइटल जीतने के बाद फिल्मों में काम किया. पहले उन्हें ‘बाई जी कुट्टंगे’ और ‘यारां दियां पू बारां’ जैसी पंजाबी फिल्मों में काम मिला और फिर उन्हें बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे. इसी साल रिलीज़ हुई फिल्म बागी 4 में हरनाज़ टाइगर श्रॉफ के अपोजिट नजर आई हैं.

मिस यूनिवर्स बनने के बाद से ही हरनाज़ अपने बढ़े वजन की वजह से काफी ट्रोल होती रही थीं. सोशल मीडिया पर उनके मोटापे का जमकर मजाक उड़ा था. इसी वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलने में दिक्कत आ रही थी लेकिन बागी 4 साइन करने के बाद हरनाज़ ने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया और कई किलो वजन कम करने में कामयाबी हासिल की. हरनाज़ बागी 4 में काफी ग्लैमरस और छरहरी नजर आई थीं और उनके लुक की काफी तारीफ हुई थी.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो हरनाज़ का नाम एक समय वीर पहरिया से जुड़ा था लेकिन दोनों ने इस रिश्ते का खंडन कर दिया था. हरनाज़ खुद को सिंगल बताती हैं.