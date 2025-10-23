Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > सुशांत की मौत से 6 दिन पहले रिया ने उठाया था ये कदम, CBI क्लोजर रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

सीबीआई ने सुशांत के परिवार के सभी आरोपों को ख़ारिज करते हुए रिया और उनके भाई को क्लीन चिट दे दी. जानिए है क्लोजर रिपोर्ट में...

By: Kavita Rajput | Published: October 23, 2025 7:22:47 PM IST

Sushant Singh Rajput death case: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत को लेकर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी है. सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सुशांत की गर्लफ्रेंड रहीं एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को क्लीन चिट मिल गई है. सीबीआई ने रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि उन्हें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसमें ये साबित हो सके कि रिया ने सुशांत को सुसाइड के लिए मजबूर किया या उकसाया था. 

आइए विस्तार से जानते हैं कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में क्या-क्या खुलासे हुए…
1) रिया ने 6 दिन पहले छोड़ दिया था फ्लैट: क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक, सुशांत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी. इससे पहले 8 जून को रिया और उनके भाई शोविक सुशांत का बांद्रा वाला छोड़ चुके थे. इसके बाद उनका फ्लैट पर कोई आना-जाना नहीं हुआ. 10 जून को सुशांत की शोविक से व्हाट्सएप पर बात हुई थी. इसके अलावा उन्होंने मौत से पहले रिया या उनके किसी फैमिली मेंबर से कोई संपर्क नहीं किया था.

2) रिया ने नहीं लिया था कोई सामान: सुशांत के परिवार ने रिया के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और पैसे हड़पने के आरोप लगाए थे लेकिन सुशांत का 8 जून को फ्लैट छोड़ते समय रिया ने घर से कोई सामान नहीं लिया था. वह सिर्फ सुशांत से गिफ्ट में मिली एपल वॉच और लैपटॉप लेकर गई थीं. 

3) सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रिया और सुशांत अप्रैल 2019 से जून 2020 तक लिव इन रिलेशनशिप में थे. इस दौरान सुशांत ने रिया पर जो पैसे खर्च किए वो  भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 के तहत नहीं आता क्योंकि सुशांत रिया को परिवार का हिस्सा मानते थे इसलिए उनके परिवार का ये आरोप गलत है कि रिया ने सुशांत का पैसा हड़पा है या उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की.

इस तरह सीबीआई ने सुशांत के परिवार के सभी आरोपों को ख़ारिज करते हुए रिया और उनके भाई को क्लीन चिट दे दी. साथ ही कहा कि उनके हाथ ऐसा कोई डिजिटल डाटा नहीं लगा जिससे ये साबित हो सके कि रिया ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया या प्रेरित किया हो. 

बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की लाश उनके घर के पंखे से लटकी हुई मिली थी. इसके बाद एक्टर के परिवार ने रिया पर आरोप लगाए और उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने रिया को गिरफ्तार कर लिया था और वह तकरीबन एक महीने तक जेल में बंद थीं. 

