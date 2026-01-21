Sushant Singh Rajput: सुशांत सिंह राजपूत का ‘गुलशन’ से क्या था कनेक्शन, अधूरे इश्क-अधूरे अरमान का यहां जानें पूरा अफसाना

Sushant Singh Rajput: बॉलीवुड के होनहार एक्टर सुशांत सिंह ने भले ही 14 जून, 2020 को भले ही मौत को गले लगा लिया, लेकिन सालों बाद भी वह अपने फैन्स के दिलों में बसे हुए हैं. अक्टूबर, 2025 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने क्लोजर रिपोर्ट जारी की. इसमें जांच एजेंसी ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की और उनका मर्डर नहीं हुआ. CBI ने क्लोजर रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि वह सुशांत सिंह की हत्या को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है. इस रिपोर्ट को जारी करते हुए रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी गई है. रिया पर सुशांत सिंह को ड्रग्स देने और मुहैया कराने समेत कई आरोप लगे. कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती पर लगे आरोपों को लेकर जांच एजेंसियों पर कड़ी टिप्पणी भी की. इस स्टोरी में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी से जुड़ी बातों के बारे में.

आसमान में जाने का देखा था सपना

बिहार की राजधानी पटना के मलडीहा में 21 जनवरी, 1986 को जन्में सुशांत सिंह ने अंतरिक्ष विज्ञान में कुछ कर गुजरने का सपना देखा था. उनकी रुचि और इच्छा को देखते हुए परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया. यहां पढ़ाई के दौरान उन्होंने विज्ञान और अंतरिक्ष में अपनी रुचि को जाहिर भी किया. करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों की मानें तो सुशांत कम उम्र में ही तारों, ग्रहों और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में नया करने और जानने की इच्छा दोस्तों के साथ शेयर करते थे. वह कई बार टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए आसमान में घंटों झांकते रहते थे. यहां पर बता दें कि बचपन में ‘गुलशन’ के नाम से मशहूर सुशांत सिंह राजपूत 4 बहनों में इकलौते भाई थी, इसलिए उन्हें भरपूर प्यार मिला. करीब 16 साल की उम्र रही होगी कि उन्होंने अपनी मां को खो दिया.

एआईईईई में टॉप-10 में हुई शामिल

बचपन से ही सुशांत पढ़ाई में बहुत तेज थे. उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम (एआईईईई) में सातवां स्थान हासिल किया. दिल्ली के संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन अभिनय और डांस भाने लगा. इस बीच वह सुशांत से परिवार से सहमति मिलने के बाद श्यामक डावर के डांस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया. डांस के साथ-साथ वह थिएटर वर्कशॉप में भाग लेने लगे. कुछ सालों के बाद वह सपनों की नगर मुंबई आने के बाद सुशांत ने बतौर बैकग्राउंड डांसर फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी. एक्टिंग में जाना था, इसलिए तैयारी की कड़ी में उन्होंने थिएटर कलाकार के रूप में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट भी किए. सुशांत सिंह राजपूत ने सेंट करेन हाई स्कूल (पटना) से पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में पढ़ाई की. उन्हें दिल्ली कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में दाखिला मिला, लेकिन उन्होंने अभिनय के अपने जुनून को पूरा करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी. उनकी शैक्षणिक प्रतिभा ने उन्हें भौतिकी में राष्ट्रीय ओलंपियाड विजेता बनाया था.

शाहरुख खान के नक्श-ए-कदम पर चले सुशांत

बॉलीवुड के बादशाह ने भी दिल्ली के थिएटर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. फिर मुंबई आए तो कुछ सालों बाद ही छा गए. इसका प्रभाव सुशांत सिंह पर था. शाहरुख खान की तरह ही सुशांत सिंह राजपूत ने भी बैरी जॉन की एक्टिंग वर्कशॉप में ट्रेनिंग ली. स्ट्रगल के दौरान टीवी शो ‘किस देश में है मेरा दिल’ में उन्हें एक्टिंग का मौका मिला. फिर ‘पवित्र रिश्ता’ टीवी सीरियल ने उन्हें अलग ही पहचान दी. यह शो इतना लोकप्रिय हुआ कि वह घर-घर पहचाने जाने लगे. इसके बाद उन्हें बॉलीवुड में मौका मिला. उनकी पहली फिल्म ‘काय पो छे’ थी.

राज-2 फिल्म में किया डायरेक्शन में असिस्ट

‘एमएस धोनी : द अनटोल्ड स्टोरी’ फिल्म में शानदार अभिनय करके सुशांत ने लोगों को दीवाना बना लिया. यह फिल्म सुपरहिट हुई और बॉलीवुड में सुशांत के करियर ने रफ्तार पकड़ ली. उन्होंने ‘सोनचिरैया’, ‘शुद्ध देसी रोमांस’, ‘पीके’ और ‘ब्योमकेश बख्शी’ जैसी कई फिल्मों में अच्छी एक्टिंग की. वह आमिर खान के साथ ‘पीके’ में भी नजर आए. बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि सुशांत ने फिल्म ‘राज 2’ में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया और शूटिंग के दौरान तकनीकी ज्ञान को भी गहराई से समझा, क्योंकि वह बचपन से ही इसमें रुचि रखते थे.

कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐश्वर्या राय के साथ किया था डांस

सुशांत सिंह राजपूत बेशक एक बेहतरीन डांसर थे. वर्ष 2006 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरिमनी में सुशांत ने डांस करते हुए ऐश्वर्या को लिफ्ट किया था. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशांत को एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के साथ जूनियर डांसर के तौर पर डांस करने का मौका मिला था. यह अलग बात है कि सुशांत ने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया.

किस फिल्म को एक्टर ने किया था रिजेक्ट?

बॉलीवुड के जाने-माने निर्माता-निर्देशक संजय लीला भंसाली ने फिल्म ‘गोलियों की रासलीला: राम-लीला’ बनाने का फैसला लिया तो उनकी पहली पसंद सुशांत सिंह राजपूत थे. सुशांत उस समय अपनी दूसरों फिल्मों में बिजी थे. समय की कमी और पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से सुशांत को संजय लीला भंसाली को मना कर दिया. इसको उनके पछतावा भी हुआ.

सुशांत सिंह राजपूत की नेट वर्थ की डिटेल्स

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय उनकी नेट वर्थ लगभग ₹50 करोड़ ($7 मिलियन) थी. उनकी इन्कम के सोर्स फिल्में, ब्रांड एंडोर्समेंट और स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट थे.

मौत के साथ गर्लफ्रेंड भी थी सवालों में

कोरोना वायरस का कहर देश-दुनिया पर हावी थी. इस बीच 14 जून, 2020 को बहुत ही दुखद खबर सामने आई. सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई स्थिति फ्लैट में सुसाइड कर लिया था. जांच की शुरुआत में ही मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन फैन्स और परिवार को इस थ्योरी पर शक हुआ. कई और लोगों ने भी हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद CBI जांच शुरू हुई. इसमें ED की भी एंट्री हुई तो ड्रग्स का एंगल सामने आया. कार्रवाई की कड़ी में NCB ने गर्लफ्रेंड रिया और उनके भाई सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया. दरअसल, दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत की मौत ने इसे ज्यादा रहस्यपूर्ण बना दिया. यह अलग बात है कि दिल्ली स्थित AIIMS पैनल ने मौत को आत्महत्या बताया. बाद में CBI ने भी इसी आधार पर अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की. आज भी परिवार इसे मानने को तैयार नहीं है.

क्या सुशांत सिंह राजपूत की हुई थी शादी और कौन थी गर्लफ्रेंड

सुशांत सिंह राजपूत अविवाहित थे. हालांकि, उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया था, जिनमें सबसे खास अंकिता लोखंडे थीं, जिनके साथ वह लंबे समय तक रिश्ते में थे. बाद में उनकी मृत्यु से पहले अफवाह थी कि वह रिया चक्रवर्ती को डेट कर रहे थे. यहां तक आत्महत्या से पहले ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था.

