Home > खेल > सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- वो मुझे…

सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- वो मुझे…

Khushi Mukherjee on Suryakumar Yadav: बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने सूर्यकुमार यादव को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुझे लगातार मैसेज करते थे.

By: Sohail Rahman | Last Updated: December 30, 2025 7:03:43 PM IST

Khushi Mukherjee on Suryakumar Yadav
Khushi Mukherjee on Suryakumar Yadav


Khushi Mukherjee on Suryakumar Yadav: बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी जो रियलिटी शो MTV स्प्लिट्सविला में भी नज़र आ चुकी हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव के बारे में एक चौंकाने वाला दावा किया है. हाल ही में एक इवेंट में खुशी ने कहा कि सूर्यकुमार पहले उन्हें अक्सर मैसेज करते थे, लेकिन अब वे एक-दूसरे से बात नहीं करते. जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वह किसी क्रिकेटर को डेट करना चाहती हैं, तो खुशी ने जवाब दिया कि उन्हें लिंक-अप पसंद नहीं हैं.

You Might Be Interested In

किद्दान एंटरटेनमेंट द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती. मेरे पीछे बहुत सारे क्रिकेटर पड़े हैं.

सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे: खुशी मुखर्जी (Suryakumar Yadav used to message me a lot: Khushi Mukherjee)

खुशी मुखर्जी ने कहा कि सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे. लेकिन अब हम ज़्यादा बात नहीं करते और मैं उनसे जुड़ना भी नहीं चाहती. मुझे अपने बारे में कोई लिंक-अप पसंद नहीं है.हालांकि सूर्यकुमार ने अभी तक इन दावों पर कोई जवाब नहीं दिया है.इस बीच, सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया और वैकुंठ एकादशी के मौके पर पूजा-अर्चना की.

You Might Be Interested In

उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना की और वैकुंठ द्वारम (स्वर्गीय द्वार) से गुजरे, क्योंकि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के अधिकारियों ने उनके दर्शन की व्यवस्था की और पहाड़ी पर स्थित मंदिर में उनके दौरे को सुविधाजनक बनाया.



ईशान किशन ने कर दी पंत और जुड़ेल की वनडे से छुट्टी; क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम में नहीं मिलेगा मौका?

ICC T20 WC में कप्तानी करेंगे सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav will captain the team in the ICC T20 World Cup)

अगर सूर्यकुमार यादव के हालिया फॉर्म की बात करें तो वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. हालांकि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में लगातार सीरीज जीत रही है. सूर्यकुमार का भारत के लिए सबसे हालिया मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई T20I सीरीज में था, जहां उन्होंने मेन इन ब्लू को प्रोटियाज के खिलाफ 3-1 से जीत दिलाई. वह अगली बार जनवरी 2026 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पांच T20I मैचों में टीम की कप्तानी करते दिखेंगे, जो दोनों टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी सीरीज होगी, जो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है.

भारत इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा, जिसने 2024 में बारबाडोस में फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था.

Khushi Mukherjee कि Bold और Sexy फोटोज देखकर, आप भी हो जाएंगे घायल

You Might Be Interested In
Tags: devisha shettyKhushi MukherjeeSports NewsSURYAKUMAR YADAVsuryakumar yadav wife
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- वो मुझे…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- वो मुझे…
सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- वो मुझे…
सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- वो मुझे…
सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- वो मुझे…