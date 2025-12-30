सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी मुखर्जी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोलीं- वो मुझे…

Khushi Mukherjee on Suryakumar Yadav: बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी जो रियलिटी शो MTV स्प्लिट्सविला में भी नज़र आ चुकी हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव के बारे में एक चौंकाने वाला दावा किया है. हाल ही में एक इवेंट में खुशी ने कहा कि सूर्यकुमार पहले उन्हें अक्सर मैसेज करते थे, लेकिन अब वे एक-दूसरे से बात नहीं करते. जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वह किसी क्रिकेटर को डेट करना चाहती हैं, तो खुशी ने जवाब दिया कि उन्हें लिंक-अप पसंद नहीं हैं.

किद्दान एंटरटेनमेंट द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती. मेरे पीछे बहुत सारे क्रिकेटर पड़े हैं.

सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे: खुशी मुखर्जी (Suryakumar Yadav used to message me a lot: Khushi Mukherjee)

खुशी मुखर्जी ने कहा कि सूर्यकुमार यादव मुझे बहुत मैसेज करते थे. लेकिन अब हम ज़्यादा बात नहीं करते और मैं उनसे जुड़ना भी नहीं चाहती. मुझे अपने बारे में कोई लिंक-अप पसंद नहीं है.हालांकि सूर्यकुमार ने अभी तक इन दावों पर कोई जवाब नहीं दिया है.इस बीच, सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया और वैकुंठ एकादशी के मौके पर पूजा-अर्चना की.

उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना की और वैकुंठ द्वारम (स्वर्गीय द्वार) से गुजरे, क्योंकि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के अधिकारियों ने उनके दर्शन की व्यवस्था की और पहाड़ी पर स्थित मंदिर में उनके दौरे को सुविधाजनक बनाया.







ICC T20 WC में कप्तानी करेंगे सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav will captain the team in the ICC T20 World Cup)

अगर सूर्यकुमार यादव के हालिया फॉर्म की बात करें तो वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. हालांकि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में लगातार सीरीज जीत रही है. सूर्यकुमार का भारत के लिए सबसे हालिया मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई T20I सीरीज में था, जहां उन्होंने मेन इन ब्लू को प्रोटियाज के खिलाफ 3-1 से जीत दिलाई. वह अगली बार जनवरी 2026 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पांच T20I मैचों में टीम की कप्तानी करते दिखेंगे, जो दोनों टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी सीरीज होगी, जो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है.

भारत इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा, जिसने 2024 में बारबाडोस में फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता था.