Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Explainer: 40 साल तक रहीं पर्दे के पीछे, सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का शाही ब्रिटिश कनेक्शन और छुपी हुई जिंदगी; यहां जानें कैसा रहा है फिल्म जगत में सफर?

Explainer: 40 साल तक रहीं पर्दे के पीछे, सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का शाही ब्रिटिश कनेक्शन और छुपी हुई जिंदगी; यहां जानें कैसा रहा है फिल्म जगत में सफर?

Sunny Deol Wife Story: पूजा ने कुछ समय के लिए फिल्म जगत में भी काम किया. सबसे खास बात यह है कि उन्होंने यमला पगला दीवाना 2 (2013) की कहानी लिखी.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 11, 2025 10:35:06 PM IST

Sunny Deol Wife Pooja Deol
Sunny Deol Wife Pooja Deol


Sunny Deol Wife Pooja Deol : बॉलीवुड हमेशा से रहस्यों, स्कैंडल और कहानियों के लिए एक उपजाऊ ज़मीन रहा है, जो समय के साथ और भी रहस्यमयी होती जाती हैं. लेकिन एक नाम जो अपनी ज़िंदगी के चारों ओर लिपटे गहरे सन्नाटे की वजह से सबसे अलग दिखता है, वह है एक्शन हीरो सनी देओल की पत्नी पूजा देओल. चार दशकों से ज़्यादा समय से, यह महिला एक पहेली बनी हुई है – फिल्म प्रीमियर में डिज़ाइनर बैग दिखाते हुए या सब कुछ बताने वाले इंटरव्यू देते हुए नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे मजबूती से टिकी हुई है.

उनके बारे में इतनी कम जानकारी है कि बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि वह एक मिथक हैं, या इससे भी बुरा, एक PR का बनाया हुआ किरदार हैं. लेकिन पूजा देओल – जिनका जन्म लिंडा देओल के नाम से हुआ था – न सिर्फ़ बहुत असली हैं, बल्कि वह एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसका बॉलीवुड की फिल्मी जड़ों से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. एक कम जानी-मानी लेकिन बेहद दिलचस्प बात? वह शाही ब्रिटिश वंश की हैं. हाँ, सच में.

उनकी कहानी – जो चुपचाप देओल परिवार की विरासत से जुड़ी हुई है – आम नहीं है. शाही खानदान से लेकर फिल्म स्क्रिप्ट लिखने तक, लंदन के शानदार आकर्षण से लेकर बॉलीवुड के शोर-शराबे वाले सेट तक, पूजा देओल की ज़िंदगी विरोधाभासों का एक उदाहरण है. कमर कस लीजिए, क्योंकि देओल बहू के पास ऐसे रहस्य हैं जो धर्मेंद्र परिवार के किसी भी ड्रामे से ज़्यादा रोमांचक हैं जो आपने कभी देखा होगा.

पूजा देओल कौन हैं?

21 सितंबर 1957 को लंदन में लिंडा देओल के रूप में जन्मी, वह कृष्ण देव महल की बेटी हैं, जो UK में बसे एक भारतीय हैं, और जून सारा महल की बेटी हैं, जो शाही वंश की एक ब्रिटिश महिला हैं. हाँ, आपने सही पढ़ा. बताया जाता है कि जून सारा ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़ी हुई हैं और उनका करियर काफी गरिमापूर्ण रहा, उन्होंने ट्यूडर होल्डिंग्स लिमिटेड और सनी सुपरसाउंड्स लिमिटेड दोनों में सेक्रेटरी के तौर पर काम किया – बाद वाली कंपनी देओल परिवार के बिज़नेस से जुड़ी हुई है.

पूजा ब्रिटिश समाज की सख्त-मिजाज सोच के माहौल में पली-बढ़ीं, जो बॉलीवुड के मेकअप और ग्लैमर से बहुत दूर था. हालाँकि, उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात अजय सिंह देओल से हुई, जिन्हें दुनिया सनी देओल के नाम से बेहतर जानती है. एक सीक्रेट शादी जिसने तूफान ला दिया

सनी देओल ने 1983 में बेताब फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. लेकिन जब फैंस इस नए एक्शन स्टार पर फिदा हो रहे थे, तब उनकी शादी हो चुकी थी — जी हां, पहले से ही शादीशुदा थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सनी और पूजा ने अपनी पहली फिल्म से पहले ही यूके में शादी कर ली थी, लेकिन देओल परिवार ने इस खबर को बहुत सावधानी से छिपाकर रखा था.

सच तब सामने आया जब शादी की कुछ धुंधली तस्वीरें सामने आईं और एक मैगज़ीन में छपीं. यह ऐसा कदम था जो किसी भी राजनीतिक इनकार को टक्कर दे सकता था, सनी ने दावा किया कि तस्वीरें एडिट की गई हैं और जोर देकर कहा कि उनकी शादी नहीं हुई है. इस बीच, पूजा लंदन में ही रहती रहीं, जिससे यह रहस्य और भी गहरा हो गया.

एक शाही कनेक्शन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते 

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूजा की मां जून सारा महल सिर्फ ब्रिटिश नहीं हैं — उनके तार ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़े हैं. हालांकि विस्तृत वंशावली चार्ट कम ही मिलते हैं (शायद जानबूझकर ऐसा किया गया है), कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि वह बड़े कुलीन परिवार का हिस्सा थीं.

यह उस तरह की कहानी है जिसे बॉलीवुड के स्क्रीनराइटर “बहुत ज़्यादा काल्पनिक” कहकर खारिज कर सकते हैं, और फिर भी यह सच है. जुहू के सबसे मर्दाना परिवार की शांत बहू शायद ब्रिटेन के कुलीन वर्ग से ताल्लुक रखती है. किसने सोचा होगा?

महलों से लेकर कागज़ात तक: बॉलीवुड से एक छोटा सा जुड़ाव

हालांकि वह ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर रही हैं, पूजा ने कुछ समय के लिए फिल्म जगत में भी काम किया. सबसे खास बात यह है कि उन्होंने यमला पगला दीवाना 2 (2013) की कहानी लिखी, जिसमें उनके पति और बेटे थे. यह बॉलीवुड के क्रिएटिव क्षेत्र में उनकी एक छोटी सी एंट्री थी, लेकिन हमेशा की तरह, उन्होंने लाइमलाइट से दूर रहना ही चुना.

दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 1966 की फिल्म हिम्मत में एक गेस्ट अपीयरेंस भी दिया था, हालांकि यह उन छोटी-मोटी बातों में से एक है जिसे अनुभवी बॉलीवुड फैंस भी अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं.

प्रेम कहानी का मुश्किल दौर

उनकी शादी बिल्कुल भी परियों की कहानी जैसी नहीं थी. सनी की पहली फिल्म के बाद, उनका नाम कई लीडिंग लेडीज़ के साथ जोड़ा गया, जिनमें सबसे खास अमृता सिंह और डिंपल कपाड़िया थीं. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, अमृता सिंह के साथ उनके कथित अफेयर — जिनसे वह बेताब के दौरान मिले थे — की वजह से उनके और पूजा के बीच दूरियां आ गईं. जब मीडिया को उनकी सीक्रेट शादी की तस्वीरें मिलीं, तो खबरों के मुताबिक अमृता का दिल टूट गया था. बाद में उन्होंने इस रिश्ते को यह कहकर खत्म कर दिया कि यह सिर्फ़ “पब्लिसिटी स्टंट” था.

लेकिन यह सनी के अफवाहों वाले अफेयर्स का अंत नहीं था. डिंपल कपाड़िया के साथ उनका लंबा रिश्ता शहर में चर्चा का विषय बन गया. दोनों ने अर्जुन, मंज़िल मंज़िल, आग का गोला, नरसिम्हा और गुनाह जैसी फिल्मों में साथ काम किया, और उनकी केमिस्ट्री सिर्फ़ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं थी. डिंपल, जो दिवंगत राजेश खन्ना से अलग हो गई थीं (हालांकि कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ था), अक्सर सनी के साथ देखी जाती थीं, और अफवाहें थीं कि वे एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं.

‘छोटे पापा’ और खन्ना- देओल बॉन्डरिपोर्ट्स के मुताबिक डिंपल और सनी का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि उनकी बेटियां, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, सनी को “छोटे पापा” कहकर बुलाती थीं. यह बॉलीवुड की एक ऐसी कहानी थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी – एक देओल का खन्ना परिवार की इमोशनल ज़िंदगी में आना.

हालांकि दोनों परिवारों ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन इंडस्ट्री के अंदरूनी लोगों का कहना है कि यह निकनेम उनके सोशल सर्कल में काफी मशहूर था. यह इस बात का एक और उदाहरण है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों की ज़िंदगी कितनी गहराई से एक-दूसरे से जुड़ी होती है, जिसके नतीजे कई पीढ़ियों तक दिखते हैं.

चकाचौंध से दूर ज़िंदगी

इस सारे ड्रामा, इनकार और रिश्तों के बीच, पूजा देओल एक अकेली ऐसी थीं जो हमेशा वैसी ही रहीं – हमेशा दूर, हमेशा चुप. उन्होंने अपने दोनों बेटों करण देओल और राजवीर सिंह देओल को ज़्यादातर लोगों की नज़रों से दूर पाला. करण ने बाद में फिल्म पल पल दिल के पास (2019) से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जबकि राजवीर अभी भी अपना रास्ता बना रहे हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा अभी भी ज़्यादातर लंदन में रहती हैं, बॉलीवुड के शोर-शराबे से दूर. शायद यह उनका जानबूझकर लिया गया फैसला है. शायद वह हमेशा से ऐसी ही रही हैं. आखिर, हर देओल को पर्दे पर दहाड़ने की ज़रूरत नहीं होती. कुछ लोग, जैसे पूजा, बिना दिखे रीढ़ की हड्डी बनकर खुश रहते हैं.

शोहरत या दौलत के लिए नहीं किया अपनी पहचान का इस्तेमाल

पूजा देओल शायद बॉलीवुड की उन बहुत कम पत्नियों में से एक हैं जिनका शाही खानदान से ताल्लुक है और जिन्होंने कभी भी अपनी पहचान का इस्तेमाल शोहरत या दौलत के लिए नहीं किया. आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, यह बात लगभग सुनी ही नहीं जाती.

बॉलीवुड की दुनिया में जहां शोहरत ही सब कुछ है और दिखना ही पावर है, वहां पूजा देओल एक अपवाद हैं. वह सिर्फ सनी देओल की पत्नी नहीं हैं. वह शाही ब्रिटिश जड़ों वाली एक महिला हैं, एक समय की स्क्रीनराइटर, एक शांत परिवार की मुखिया, और अकेली देओल हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से लाइमलाइट से दूर रखा है. यह रेड कार्पेट ग्लैमर या PR स्ट्रैटेजी की कहानी नहीं है – यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने चुप्पी चुनी, और ऐसा करके वह अपने आप में एक लेजेंड बन गईं.

‘माता चढ़ गई है क्या…’, धुरंधर फिल्म देखते ही अनुपम खेर ने किसे कॉल कर ऐसा कहा? वीडियो देख आप हो जाएंगे शॉक

Tags: Pooja DeolPooja Deol royal legacySunny DeolSunny Deol wifeWho is Pooja Deol
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
Explainer: 40 साल तक रहीं पर्दे के पीछे, सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का शाही ब्रिटिश कनेक्शन और छुपी हुई जिंदगी; यहां जानें कैसा रहा है फिल्म जगत में सफर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Explainer: 40 साल तक रहीं पर्दे के पीछे, सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का शाही ब्रिटिश कनेक्शन और छुपी हुई जिंदगी; यहां जानें कैसा रहा है फिल्म जगत में सफर?
Explainer: 40 साल तक रहीं पर्दे के पीछे, सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का शाही ब्रिटिश कनेक्शन और छुपी हुई जिंदगी; यहां जानें कैसा रहा है फिल्म जगत में सफर?
Explainer: 40 साल तक रहीं पर्दे के पीछे, सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का शाही ब्रिटिश कनेक्शन और छुपी हुई जिंदगी; यहां जानें कैसा रहा है फिल्म जगत में सफर?
Explainer: 40 साल तक रहीं पर्दे के पीछे, सनी देओल की पत्नी पूजा देओल का शाही ब्रिटिश कनेक्शन और छुपी हुई जिंदगी; यहां जानें कैसा रहा है फिल्म जगत में सफर?