Sunny Deol new Flim: सनी देओल की नई फिल्म तोड़ेगी ‘धुरंधर 2’ का रिकॉर्ड, किया खुलासा, बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धूम

Sunny Deol new Flim: जहां बॉलीवुड में कई सितारे उम्र के साथ धीमे पड़ जाते हैं, वहीं सनी देओल एक अलग ही रफ्तार में नजर आ रहे हैं. लगातार मिल रही सफलताओं के बाद अब वह अपने करियर के ऐसे दौर में हैं, जहां एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स उनके खाते में जुड़ते जा रहे हैं. खास बात यह है कि उनकी फिल्मों में आज भी वही पुराना दमदार एक्शन और जोश देखने को मिल रहा है, जिसने उन्हें ‘एक्शन हीरो’ की पहचान दिलाई.

सनी देओल का ‘एंटनी’ पर फोकस

इन दिनों सनी देओल अपनी अगली फिल्म एंटनी की शूटिंग में व्यस्त हैं. फिल्म का पहला शेड्यूल मुंबई में पूरा हो चुका है, जबकि अब टीम गोवा में अहम सीन फिल्मा रही है. खबर है कि यहां समुद्र किनारे बड़े पैमाने पर एक्शन सीक्वेंस शूट किए जा रहे हैं, जिनमें सनी खुद स्टंट करते नजर आएंगे. इस फिल्म में वह एक सख्त पुलिस अधिकारी के रोल में हैं, जो अपराध के बड़े नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर निकलता है. फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बालाजी गणेश.

दमदार स्टारकास्ट और टक्कर का विलेन