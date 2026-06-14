न बेटा, न बेटी…गोविंदा की पत्नी सुनीता इस खास सदस्य को देंगी अपनी करोड़ों की संपत्ति, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

Sunita Ahuja property: हाल ही में सुनीता आहूजा मुंबई में अपने पेट डॉग के साथ स्पॉट हुईं. इस दौरान वह अपने डॉगी पर भरपूर प्यार लुटाती दिखाई दीं. कैमरों के सामने उन्होंने अपने प्यारे पालतू को गोद में उठाया और बेहद स्नेह के साथ कार की फ्रंट सीट पर बैठाया. सुनीता और उनके डॉगी की बॉन्डिंग देखकर वहां मौजूद फोटोग्राफर्स भी मुस्कुराने लगे. इसी दौरान बातचीत में उन्होंने ऐसा बयान दिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

सारी प्रॉपर्टी डॉगी के नाम कर दूंगी

पैपराजी से बातचीत करते हुए सुनीता ने हंसते हुए कहा कि वह अपनी पूरी संपत्ति अपने डॉगी के नाम कर जाएंगी. उनका यह बयान पूरी तरह मजाकिया अंदाज में था, लेकिन सुनते ही वहां मौजूद लोग हंस पड़े.

सुनीता का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उनके मजाकिया स्वभाव की तारीफ कर रहे हैं.

कृष्णा अभिषेक का नाम आते ही दिया दिल जीतने वाला जवाब

सुनीता की बात सुनकर पैपराजी ने तुरंत सवाल किया कि अगर सारी प्रॉपर्टी डॉगी को मिल जाएगी तो उनके भांजे कृष्णा अभिषेक का क्या होगा? इस सवाल पर भी सुनीता ने अपने अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कृष्णा तो उनके बेटे जैसा है और उसके पास पहले से ही बहुत कुछ है. इतना ही नहीं, उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि उन्हें तो उल्टा कृष्णा से कुछ लेना है. सुनीता ने आगे कहा कि भगवान करे कृष्णा और तरक्की करें और जब तक वह जीवित हैं, तब तक उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा.

बच्चों का नाम नहीं लेने पर फैंस हैरान

सुनीता आहूजा के बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. फैंस को उनका मजाकिया अंदाज पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ लोग इस बात पर भी हैरानी जता रहे हैं कि उन्होंने बातचीत के दौरान अपने बेटे यशवर्धन आहूजा और बेटी टीना आहूजा का जिक्र नहीं किया. हालांकि यह बातचीत पूरी तरह हल्के-फुल्के माहौल में हुई थी, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

14 साल पुरानी दूरियां हुई थीं खत्म

सुनीता आहूजा और कृष्णा अभिषेक के रिश्ते लंबे समय तक चर्चा में रहे थे. परिवार के भीतर मनमुटाव की वजह से दोनों के बीच कई वर्षों तक दूरी बनी रही थी. हालांकि हाल के महीनों में यह रिश्ते फिर से पटरी पर लौटते दिखाई दिए. कुकिंग रियलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ में जब सुनीता आहूजा पहुंची थीं, तब उन्होंने पुराने गिले-शिकवे भुलाकर कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह को गले लगा लिया था. शो के दौरान का वह पल काफी भावुक कर देने वाला था. सुनीता को सामने देखकर कृष्णा और कश्मीरा दोनों भावुक हो गए थे. वहीं, दर्शकों ने भी परिवार के बीच वर्षों बाद आई इस नजदीकी का स्वागत किया. करीब 14 साल तक चली दूरियों के खत्म होने से फैंस भी काफी खुश नजर आए थे और सोशल मीडिया पर इस मिलन की जमकर चर्चा हुई थी.

बेबाक अंदाज ही है सुनीता की पहचान

सुनीता आहूजा का नाम उन सेलिब्रिटी हस्तियों में शामिल है जो अपनी बात बेझिझक रखने के लिए जानी जाती हैं. चाहे पारिवारिक मुद्दे हों, रिश्तों की बात हो या फिर हल्के-फुल्के मजाक, वह हमेशा अपने अंदाज में लोगों का ध्यान खींच लेती हैं. इस बार भी अपने डॉगी को लेकर कही गई एक मजाकिया बात ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.