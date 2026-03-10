Sunil Shetty Love Story: प्यार किया तो निभाया! सुनील शेट्टी ने माना से शादी करने के लिए लगाया था एड़ी से छोटी तक का जोर

Sunil Shetty Love Story: एक दिल को छू लेने वाली बातचीत में, सुनील शेट्टी ने अपनी पत्नी माना के बारे में खुलकर बात की, जिनसे उन्होंने अपने परिवार के विरोध के कारण लंबे इंतज़ार के बाद शादी की थी. उन्होंने माना के बारे में कहा, “उन्हें परिवार के बाहर कुछ नहीं चाहिए था. और उनका मानना ​​था कि अलग-अलग कल्चर एक-दूसरे के साथ फिट नहीं होंगे.” माना ने 1991 में सुनील से शादी के बाद इस्लाम से हिंदू धर्म अपना लिया था. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितनी शिद्द्त से अपने घरवालों को मनाने के बाद दोनों एक हुए?

जब माना के पिता से मिले थे सुनील

माना के साथ अपने पिता की पहली मुलाकात को याद करते हुए, सुनील ने कहा कि यह पहले से प्लान नहीं था. “एक बार माना मुझे मेरी पहली फिल्म के लिए एयरपोर्ट छोड़ने आईं, क्योंकि मैं 60 दिनों के लिए बाहर जा रहा था. मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि पापा भी मुझे छोड़ने आएंगे. उन्होंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ने एयरपोर्ट आ रहा हूँ. इसके बाद सुनील ने कहा कि मैंने पहले ही माना से वादा कर दिया था. और फिर वो मुझसे मिले. मुझे देखा. उन्होंने उसे देखा. वो गए और उससे बात की… उसे घर ले गए, और वो दिन था… और मुझे लगता है कि उसके 60 दिन बाद… उसे घर जाना था और हर दिन उनके साथ समय बिताना था. तो, कहीं न कहीं यह पिता ही हैं जो समझते हैं.”

किसी और से शादी करने को तैयार नहीं थे एक्टर

अपने परिवार की तरफ से विरोध जताते हुए, सुनील ने बताया कि उसके माता-पिता के साथ उसके करीबी रिश्ते थे. “9 साल तक वो कहते रहे, तुम खुश नहीं रहोगे, वो खुश नहीं रहेगी…हमने कभी इस बारे में बात नहीं की. उन्होंने कहा नहीं. लेकिन मैं एक बात को लेकर बहुत क्लियर था…अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं, तो यह मुमकिन नहीं होगा क्योंकि मैं अपनी और दो जिंदगियों को बर्बाद नहीं करना चाहता. मैं शादी नहीं करूंगा. एक लड़के के तौर पर, मेरे लिए यह अभी भी ठीक था. उसके लिए मुश्किल था क्योंकि उसके माता-पिता ने मुझे अपना लिया था. उसकी मां और मैं एक जैसे थे. मैंने उस औरत से ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा – देने की कला, जीने की कला, CSR, पब्लिक, और लोगों के साथ काम करना. उसी ने मुझे सब कुछ सिखाया.”

ज़िद पर अड़ गए थे सुनील शेट्टी

सुनील ने अपने पॉडकास्ट पर राज शमनी के साथ बातचीत में बताया, “समय सबसे बड़ा मरहम है. मेरे माता-पिता ने देखा कि उनका बेटा सच्चा है; उन्हें नहीं पता था कि यह रिश्ता उसके साथ टिकेगा या नहीं, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि एक लड़की ने उनके बेटे के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, तो वे उससे बेहतर पार्टनर और क्या ढूंढ सकते थे? मैं उनके साथ कुछ नहीं कर रहा था. मैंने कहा, मैं शादी नहीं करूंगा. हम दोनों में से कोई भी शादी नहीं करेगा. इसलिए, हम आपको बिल्कुल भी दुख नहीं पहुंचा रहे हैं. मुझे उस पर पूरा विश्वास था,”

पति का कितना ख्याल रखती हैं माना ?

माना की खूबियों के बारे में बताते हुए, सुनील ने बताया कि वो हमेशा “देने” वाली रही हैं. “वो सिर्फ़ देती थी, और आज भी, वो सिर्फ़ देने के बारे में है. मुझे घर की किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती. छोटी-छोटी बातों के लिए भी, जैसे कि मेरे नाखून कट गए हैं या मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया है, या मेरे ब्रश को बदलने की ज़रूरत है, उसे पता रहता है. यह अविश्वसनीय है. यह पागलपन है. और वह उस समय भी ऐसी ही थी. सिर्फ़ मैं ही नहीं, चाहे अहान हो, अथिया हो, चाहे मेरे मम्मी हों या पापा, पापा और वो एक घर में आग की तरह थे, वो एक बच्चे की तरह है, तब भी वो एक बच्चे की तरह थी. वो बहुत एक्सप्रेसिव है.