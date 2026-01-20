Aaj ki Raat Song: अरे दादा! 1 बिलियन व्यूज पार…‘स्त्री 2’ के गाने ने मचाया धमाल; खुशी से झूम उठीं Tamannaah Bhatia

‘Stree 2’ Song Aaj Ki Raat: तमन्ना भाटिया ने अपनी हालिया सफलताओं की लिस्ट में एक और मील का पत्थर जोड़ा है, क्योंकि ‘स्त्री 2’ के गाने “आज की रात” ने एक बिलियन व्यूज़ का आंकड़ा पार कर लिया है. 2024 में रिलीज हुआ यह गाना तुरंत हिट हो गया और तब से लगातार स्ट्रीम किया जा रहा है.

“आज की रात” एक बिलियन व्यूज पार

इस गाने के क्लिप सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता रहता है. दर्शक बोल्ड विजुअल्स, जबरदस्त डांस मूव्स और उनकी दमदार मौजूदगी के लिए बार-बार आते रहे, जिससे यह वीडियो महीनों तक लोकप्रिय रहा. यह मील का पत्थर ‘स्त्री 2’ की ज़बरदस्त सफलता से भी जुड़ा है, जो 2024 की सबसे बड़ी हिंदी ब्लॉकबस्टर में से एक है. इस वीडियो ने YouTube पर एक बिलियन व्यूज़ पार कर लिए हैं. तमन्ना ने इंस्टाग्राम पर बिहाइंड-द-सीन्स क्लिप्स पोस्ट करके और अपने फैंस को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देकर इस पल का जश्न मनाया.

‘आज की रात’ के लिए फैंस का प्यार

भाटिया ने सेट से कैंडिड वीडियो शेयर किए और लिखा, “पहले व्यू से लेकर 1 बिलियन व्यूज़ तक! सभी प्यार के लिए धन्यवाद.” क्लिप्स में वह कोरियोग्राफर विजय गांगुली और क्रू मेंबर्स के साथ मॉनिटर पर शॉट्स रिव्यू करती दिख रही हैं.

तमन्ना भाटिया की जबरदस्त परफॉर्मेंस

‘आज की रात’ इच्छा और कंट्रोल की थीम पर आधारित एक हॉट डांस ट्रैक है. गाने के बोल एक ऐसी महिला को दिखाते हैं जो तारीफ तो स्वीकार करती है लेकिन दूरी बनाए रखती है, माहौल को बात करने देती है. दर्शकों ने इसके मूड और प्रस्तुति से खुद को मजबूती से जोड़ा. यह गाना मधुबंती बागची और दिव्या कुमार ने गाया है. अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके बोल लिखे हैं, जबकि सचिन-जिगर ने संगीत दिया है. गाना और इसका वीडियो दोनों ही रिलीज के तुरंत बाद बहुत लोकप्रिय हो गए.

‘स्त्री 2’ की सफलता?

अमर कौशिक द्वारा निर्देशित, ‘स्त्री 2’ कॉमेडी और हॉरर का मिश्रण है और इसमें श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म ने दुनिया भर में लगभग ₹900 करोड़ कमाए और यह साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में से एक थी.