Splitsvilla 16: मुंह पर फेंकी चाय…डेटिंग शो में इन दो लड़कियों के बीच हुई बुरी लड़ाई, माहौल देख बौखलाई सनी लियोनी

Splitsvilla 16 Fight: डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 16 अपने शुरू होने के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है. शो में जहां प्यार, दोस्ती और रिश्तों की बातें होती हैं, वहीं हाल ही में एक एपिसोड में ऐसा विवाद देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया.

शो के लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट सौंदर्या और सुजैन के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात लड़ाई तक पहुंच गई. दोनों के बीच पहले तीखी बहस हुई और फिर माहौल अचानक बिगड़ गया.

चाय फेंकने से शुरू हुई हाथापाई

गुस्से में सुजैन ने सौंदर्या के चेहरे पर चाय फेंक दी. ये देखकर सौंदर्या हैरान रह गईं, लेकिन कुछ ही पलों में उन्होंने अपना आपा खो दिया. इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. कैमरे के सामने दोनों एक-दूसरे से उलझ गईं और हालात बेकाबू हो गए.

लड़कों ने बीच-बचाव किया

लड़ाई को बढ़ता देख विला में मौजूद लड़कों ने तुरंत बीच में आकर दोनों को अलग किया. काफी कोशिशों के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन तब तक शो का माहौल पूरी तरह बदल चुका था.

सनी लियोनी और करण कुंद्रा नाराज

इस घटना से शो के होस्ट सनी लियोनी और करण कुंद्रा काफी नाराज नजर आए. सनी लियोनी ने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई मजाक नहीं है और इस तरह का व्यवहार बिल्कुल गलत है. करण कुंद्रा ने भी समझाया कि अगर चाय गर्म होती, तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता था.

माफी के साथ शांत हुआ मामला

होस्ट्स की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद सुजैन ने अपनी गलती मानी और सौंदर्या से माफी मांगी. इसके बाद सेट पर माहौल थोड़ा शांत हुआ.

शो का फॉर्मेट क्या है

इस सीजन में स्प्लिट्सविला को दो हिस्सों में बांटा गया है. एक तरफ प्यार विला, जहां रिश्ते और कनेक्शन अहम हैं और दूसरी तरफ पैसा विला, जहां ताकत और रणनीति का खेल चलता है. इसी वजह से शो में भावनाओं के साथ टकराव भी देखने को मिल रहे हैं.

