मरने से पहले ही वायरल हो गया एक्ट्रेस का ‘अंतिम संस्कार कार्ड’, क्या मौत का कर रहीं इंतजार? जानें पूरा माजरा

Jewel Mary: सोशल मीडिया पर खबरे और अफवाहें आग की तरह फैलती हैं. हाल ही में एक मलयालम सिनेमा की पॉपूलर एक्ट्रस और टीवी होस्ट ज्वेल मैरी ने सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही अपनी मौत की झूठी खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने इन अफवाहों पर कड़ा रुख अपनाया है. दरअसल, पिछवे दो दिनों से इंटरनेट पर कुछ ऑनलाइन अकाउंट ने दावा किया कि ज्वेल मैरी को कैंसर है, उनकी आवाज चली गई और अब वह अपनी आखिरी सांसे गिन रही हैं.

एक्ट्रेस का ‘अंतिम संस्कार कार्ड’ वायरल

हैरानी की बात तो ये है कि सोशल मीडिया पर उनके नाम के ‘अंतिम संस्कार’ वाले शोक संदेश शेयर किए जा रहे हैं. एक्ट्रेस ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी कि वह ठीक हैं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं.

एक्ट्रेस ने दिया मुंहतोड़ जवाब

इन अफवाहों से परेशान होकर ज्वेल मैरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एख वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में वह जिम में ट्रेडमिल पर वॉक करते हुए नजर आ रही है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में अफवाहें फैलाने वालों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. ज्वेल ने कहा कि ‘मैं ये वीडियो केवल इसलिए शेयर कर रही हूं ताकि आप सबको पता लगे कि मैं अभी जिंदा हूं, मरी नहीं हूं.’

कैसे से शुरू हुआ पूरा मामला?

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि ‘पिछले दो दिनों से कुछ लोग मुझे सोशल मीडिया पर मारने में लगे हुए हैं. लोग दावा कर रहे हैं कि मैं बिस्तर पर हूं. हिल भी नहीं पा रहीऔर आवाज भी चली गई है. लोगों ने तो मेरे अंतिम संस्कार के कार्ड तक छाप दिए. मैं उन सभी से कहना चाहती हूं, जो केवल मुझे दफनाने का इंतजार कर रहे हैं. अभी फिलहाल मेरे अंतिम संस्कार में काफी समय हैं. मैं ठीक हूं और जिंदगी के मजे ले रही हैं.’

कैंसर से लड़ी जंग

ज्वेल ने आगे कहा कि ‘ये सारी अफवाहें उनके एक पुराने बयान के कारण उड़ी हैं. साल 2023 में थायराइड कैंसर से उन्होंने अपनी जंग और सफल इलाज को लेकर एक इवेंट में खुलकर बात की थी. कुछ लोगों ने उन्हीं क्लिप्स को उठासा और उसे इस तरह से पेश किया गया. हालांकि, एक्ट्रेस अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और स्वस्थय हैं.