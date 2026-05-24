नौकरों पर मेहरबान हुईं सोनम कपूर! 270 करोड़ के बंगले के बगल में स्टाफ के लिए खरीदे 5 फ्लैट, पड़ोसी ने जताई आपत्ति

सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा फिलहाल अपने दो बच्चों के साथ लंदन में रहते हैं. वो शहर के पॉश नॉटिंग हिल इलाके में 270 करोड़ के आलीशान बंगले में रहते हैं. अब उन्होंने इसी के बगल 5 फ्लैट और खरीदे हैं. बताया जा रहा है कि ये उन्होंने अपने स्टाफ के लिए खरीदा है. हालांकि इस खरीद पर पड़ोसियों ने आपत्ति जताई है. चलिए जानते हैं पूरी जानकारी.

स्टाफ के लिए खरीदे 5 फ्लैट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा ने अपने बंगले के पास ही एक इमारत में करीब 40 लाख पाउंड ( 51.4 करोड़ रुपये ) में पांच फ्लैट भी खरीदे हैं, जिनका इस्तेमाल वे कथित तौर पर अपने घरेलू नौकरों के रहने के लिए करना चाहते हैं. हालांकि, इस कदम से इमारत में रहने वाले निवासियों में चिंता और आक्रोश फैल गया है.

क्या हैं शिकायतें?

रिपोर्ट के अनुसार, निवासियों का आरोप है कि पांचों फ्लैट दंपति से जुड़ी एक कंपनी ने खरीदे हैं. स्थानीय लोगों ने कंपनी के प्रवक्ता पर यह भी आरोप लगाया कि अगर निवासी आपत्ति जताते रहे तो उन्होंने फ्लैटों को सामाजिक आवास के लिए उपलब्ध कराने की धमकी दी है. हालांकि, दंपति के एक प्रतिनिधि ने बताया कि कपूर परिवार का फ्लैट खरीदने वाली कंपनी से कोई सीधा संबंध नहीं है और ये संपत्तियां पूरी तरह से निवेश के उद्देश्य से खरीदी गई थीं.

एक मकान मालिक ने कहा, ‘हमें बोलने से डराया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वे ताकतवर हैं. हमने यहां एक सामुदायिक भावना विकसित की है, और यह बदल रही है क्योंकि कुछ अरबपति हमारे घर को एक और खेल का मैदान बनाना चाहते हैं. अगर वे तथाकथित ‘सामाजिक आवास’ से लोगों को अंदर आने देते हैं, तो यह स्थिति और भी बिगड़ जाएगी. यह एक अजीब धमकी है. यह सब कुछ घिनौना है. कुछ फ्लैटों में तो अब कोई रह भी नहीं रहा है. कुछ की मरम्मत चल रही है. लेकिन पर्दे के पीछे, यहाँ क्या होता है, इस पर उनका दखल है। यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है?’

एक नजर सोनम कपूर और आनंद आहूजा के जीवन पर

सोनम कपूर ने 2018 में आनंद आहूजा से भव्य समारोह में शादी की थी, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियां और उद्योग जगत के लोग शामिल हुए थे. इस जोड़े ने 2022 में अपने पहले बेटे वायु का स्वागत किया. इस साल की शुरुआत में, उन्होंने अपने दूसरे बेटे रुद्रलोक कपूर आहूजा के जन्म के साथ एक बार फिर माता-पिता बनने का सुख प्राप्त किया.