पंजाब वाले क्या सोचेंगे?-किसिंग सीन के डर से इस एक्ट्रेस ने ठुकरा दीं कई बॉलीवुड फिल्में

सोनम बाजवा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में जाना-माना नाम हैं. वह पंजाब की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं.

By: Kavita Rajput | Published: October 14, 2025 10:16:12 AM IST

Sonam Bajwa Kissing Scenes: पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) ने खुलासा किया कि उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्में इसलिए ठुकरा दीं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह इन फिल्मों में किसिंग सीन्स देंगी तो पंजाब में उनकी इमेज खराब हो जाएगी. 

सोनम ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कई बॉलीवुड को न कहा क्योंकि मैं सोचती थी कि क्या पंजाब इससे ओके होगा? हमारी ये मानसिकता होती है न कि हमारे परिवार वाले देख रहे होंगे, मैं तब फिल्मों में किसिंग सीन से बहुत डरती थी. मुझे लगता था कि पता नहीं वो लोग कैसे रियेक्ट करेंगे जिनकी बदौलत मैं यहां हूं और जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है? क्या मेरी फैमिली ये सब समझ पायेगी? मेरे मन में ये सब सवाल उठते रहते थे. 

मम्मी-पापा ने किया सपोर्ट
सोनम ने आगे कहा, कुछ साल पहले मैंने इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात की. उन्होंने कहा, बिलकुल ये फिल्म के लिए है, उनकी बात सुनकर मैं दंग रह गई, मुझे लगा कि मैंने पहले क्यों नहीं इस बारे में बात की? मैं अपने दिमाग में क्या-क्या सोचकर बैठी थी. 

‘बागी 4’ में आई थीं नज़र

आपको बता दें कि सोनम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में जाना-माना नाम हैं. वह पंजाब की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं.  इस साल वह ‘हाउसफुल 5’ के जरिए अपना बॉलीवुड डेब्यू करती नज़र आई थीं. इसके अलावा इस साल ‘बागी 4’ में उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ देखा गया था. जल्द ही सोनम फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में अहम् किरदार में नज़र आएंगी. इसके अलावा उनके पास ‘एक दीवाने की दिवानियत’ नाम की फिल्म भी है.  
 

