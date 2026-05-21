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Video: सोनाक्षी को पति जहीर ने गिफ्ट में ऐसा क्या दिया? गुस्से से हो गईं लाल, मुंह पर फेंककर मारा

Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal Video: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें जहीर सोनाक्षी को मेलोडी टॉफी देते हुए नजर आ रहे हैं. जिसके बाद सोनाक्षी गुस्सा होकर टॉफी को फेंककर मारती है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 21, 2026 5:08:44 PM IST

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का वीडियो हो रहा वायरल
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का वीडियो हो रहा वायरल


Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal Video: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें सोनाक्षी के पति जहीर इकबाल मेलोडी टॉफी दे रहे हैं. जहीर उनके कंधों पर टॉफी रखकर भाग जाते हैं. उसके बाद सोनाक्षी मेलोडी टॉफी फेंककर मारते हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सोनाक्षी सिन्हा एक कुर्सी में बैठी हुई नजर आ रही हैं. वीडियो के शुरुआत में वह फ्रेम में अकेली नजर आ रही है. तभी अचानक उनके पति जहीर पीछे से आते हैं और सोनाक्षी से पूछते हैं कि क्या उन्हें पता है कि वह (जहीर इकबाल) उनसे कितना प्यार करते हैं.

इसका जवाब देते हुए सोनाक्षी सिन्हा कहती हैं कि उन्हें नहीं पता. अब आप सोच रहे होंगे कि जहीर अपने प्यार को नापने के लिए कोई पैमाना बताएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. इसके बजाय जहीर ने बहुत ही मजेदार जवाब दिया. उन्होंने सोनाक्षी की तरफ एक मेलोडी टॉफी बढ़ाई और कहा यह मेलोडी खाओ और तुम्हें खूद पता चल जाएगा.

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वीडियो हो रहा वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की गजब की केमिस्ट्री नजर आ रही है. जिसमें उनके प्यार और मजबूत रिश्ते की खूबसूरती नजर आ रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इटली यात्रा के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट दी थी. जिसके बाद लोग जहीर और सोनाक्षी के वीडियो को इससे जोड़कर देख रहे हैं.



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लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस वीडियो पर फैन्स की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है. कई फ़ैन्स ने कमेंट किया कि यह जोड़ी एक साथ कितनी प्यारी लग रही है, जबकि कुछ को पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की याद आ गई. यह जुड़ाव पीएम मोदी के हाल ही में इटली दौरे के एक वायरल वीडियो से जुड़ा है, जिसमें वह इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ नज़र आए थे. उस वीडियो में मेलोनी कहती हुईं नजर आ रही हैं कि पीएम मोदी उनके लिए गिफ्ट लाएं हैं. फिर दोनों मेलोडी टॉफियों का एक पैकेट ऊपर उठाते हैं और साथ में हंसने लगते हैं. पीएम मोदी और मेलोनी के इस वीडियो के बात मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रही है. इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपना वीडिया बनाया.

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Tags: sonakshi sinhaZaheer Iqbal
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