सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम…सोनाक्षी सिन्हा ने प्रेग्नेंसी पर तोड़ी चुप्पी, कह दी ऐसी बात

Sonakshi Sinha Pregnancy: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़ी अफवाहों पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने प्रेग्नेंसी को लेकर ट्रोल करने वालों को ही ट्रोल करते हुए एक मज़ेदार पोस्ट लिखी है. सोनाक्षी ने लिखा, मानव इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है (16 महीने पूरे हो गए हैं, हमारी समझदार मीडिया के हिसाब से), ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पेट पर हाथ रखकर पोज दिया था. आखिरी स्लाइड तक स्क्रॉल करें और हमारा रिएक्शन देखें… फिर इस दिवाली बस चमकते रहिए.

ऐसे उड़ी थी अफवाह

बता दें कि हाल ही में सोनाक्षी मुंबई में एक पार्टी में पहुंची थीं जहां उन्होंने रेड अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने पेट पर हाथ रखकर पोज़ दिया था. इसके अलावा उनका वजन भी बढ़ा हुआ लग रहा था जिससे ये कयास लगने लगे कि वो प्रेग्नेंट हैं. प्रेग्नेंसी रयूमर्स पर सोनाक्षी के पति ज़हीर पहले ही अपना रिएक्शन दे चुके हैं. हाल ही में एक पार्टी में जब वह सोनाक्षी के साथ पहुंचे तो उन्होंने मज़ाक में सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखकर पोज़ देने की कोशिश की. ये देखकर सोनाक्षी की हंसी छूट पड़ी फिर ज़हीर ने कहा, मज़ाक कर रहे हैं.

2024 में की थी शादी

बता दें कि सोनाक्षी और ज़हीर ने 23 जून, 2024 को मुंबई में कोर्ट मैरिज की थी. इसके बाद दोनों ने एक वेडिंग रिसेप्शन दिया था. सोनाक्षी हिंदू और ज़हीर मुस्लिम हैं इसलिए इनकी इंटर रिलीजियस मैरिज को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी से नाखुश होकर सोनाक्षी के भाई वेडिंग की किसी सेरेमनी का हिस्सा नहीं बने थे. शादी से पहले सोनाक्षी और ज़हीर ने एक-दूसरे को करीब 7-8 साल तक डेट किया था.