फिल्मों से दूर! फिर भी सलमान खान के भाई हैं इन सुपरस्टार्स से ज्यादा अमीर, नेटवर्थ उड़ा देगी होश

Sohail Khan Rich Actor: सलमान खान (Salman Khan) के छोटे भाई सोहेल खान (Sohail Khan) भले ही आजकल फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी कमाई और लाइफस्टाइल किसी सुपरस्टार से कम नहीं है. अक्सर चर्चा में ना रहने वाले सोहेल की नेटवर्थ सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. अमीरी के मामले में उन्होंने कई टॉप एक्टर्स जैसे रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) को पीछे छोड़ दिया है.

निर्देशन से की थी शुरुआत

सोहेल खान ने 1997 में बतौर डायरेक्टर ‘औजार’ फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में उनके भाई सलमान खान और संजय कपूर (Sanjay Kapoor) नजर आए थे. इसके बाद उन्होंने सलमान और अरबाज के साथ ‘प्यार किया तो डरना क्या’ और ‘हैलो ब्रदर’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया.

इन फिल्मों में किया काम

साल 2002 में सोहेल ने ‘मैंने दिल तुझको दिया’ के जरिए एक्टर, राइटर और डायरेक्टर तीनों भूमिकाएं निभाईं. हालांकि, उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं, लेकिन इसके बावजूद सोहेल ने अपनी मेहनत और समझदारी से करोड़ों की संपत्ति खड़ी की.

फिल्मों से ज्यादा बिजनेस में हिट

सोहेल खान आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं. वह फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्शन के साथ-साथ कई अन्य बिजनेस वेंचर्स से मोटी कमाई करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो अपनी प्रॉपर्टीज किराए पर देकर, जिम चैन चलाकर, और क्रिकेट फ्रेंचाइजी के जरिए भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं.

सोहेल खान की कुल नेटवर्थ

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सोहेल खान की कुल नेटवर्थ करीब 300 करोड़ रुपये है. फ्लॉप फिल्मों के बावजूद उन्होंने खुद को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया है.

रणवीर और विक्की से ज्यादा अमीर

अगर बात करें टॉप एक्टर्स की तो रणवीर सिंह एक फिल्म के लिए लगभग 30 से 50 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. उनकी कुल नेटवर्थ 245 करोड़ रुपये बताई जाती है. वहीं, GQ India के अनुसार, विक्की कौशल की नेटवर्थ लगभग 41 करोड़ रुपये है.

इस हिसाब से सोहेल खान इन दोनों से काफी आगे हैं.

एक्टिंग में नहीं बना पाए करियर

सोहेल खान भले ही एक्टिंग में सुपरहिट ना हो पाए हों, लेकिन बिजनेस में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. वह उन स्टार्स में से हैं जिन्होंने कैमरे के पीछे रहकर भी करोड़ों की कमाई की और आज एक लग्जरी और शांत जिंदगी जी रहे हैं.