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सलमान खान के घर में दिखा सांप, तुरंत हरकत में आई पुलिस और रेस्क्यू टीम; वीडियो आया सामने

Salman Khan: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां एक सांप दिखाई दिया. जानकारी के मुताबिक, सलमान खान के घर के आसपास 'धमण ब्रीड' का सांप देखा गया, जिसे सुरक्षित पकड़ लिया गया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 19, 2026 12:21:32 PM IST

सलमान खान के घर में निकला सांप
सलमान खान के घर में निकला सांप


सोमवार को देर रात मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट से एक सांप घुस आया था, जिसे सुरक्षित पकड़  लिया गया. यह सांप अपार्टमेंट की इमारत के नीचे मिला, जिसके बाद एक सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञ को बुलाकर उसे सुरक्षित रूप से वहां से हटाया गया. घटना का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना ने सबका ध्यान खींचा क्योंकि सलमान खान अपने परिवार के साथ इसी मशहूर गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं.

कैसे पकड़ा गया सांप?

जैसे ही बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट में सांप मिला. तो गैलेक्सी में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल मनोज कट्टे ने सांप दोस्त विक्की दुबे को इन्फॉर्म किया. सूचना मिलते ही, सर्प मित्र विक्की दुबे तुरंत मौके पर पहुंचे और कार पार्किंग एरिया के शटर के अंदर सांप को पाया. बताया जाता है कि सपेरे ने बड़ी सावधानी से सांप को मौके से बचाया और अधिकारियों को सौंप दिया.

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वायरल वीडियो में क्या दिखा?

घटनास्थल से मिले दृश्यों के अनुसार, सांप पकड़ने वाले व्यक्ति ने शांत भाव से सांप के पास जाकर उसे अपने हाथों से पकड़ लिया. बचाव प्रक्रिया के दौरान, सांप को पूंछ से पकड़कर अपने हाथ पर लपेटते हुए देखा गया. बाद में सांप को एक बैग में डालकर उन अधिकारियों को सौंप दिया गया जो बचाव अभियान में सहायता के लिए अपार्टमेंट में पहुंचे थे. बचाव के दौरान सांप को जिस तरह से संभाला गया, उससे प्रतीत होता है कि वह विषैला नहीं था. 

सलमान खान का वर्कफ्रंट

सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वह आगामी फिल्म ‘मातृभूमि’ में नजर आएंगे. इस फिल्म में वे चित्रांगदा सिंह के साथ दिखेंगे. मातृभूमि फिल्म का पूर्व शीर्षक बैटल ऑफ गलवान था. कहा जा रहा था कि यह फिल्म भारत और चीन के बीच 2020 में हुए गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है. हालांकि, खबरों के अनुसार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के बाद फिल्म के कुछ हिस्सों में बदलाव किया गया है. इससे पहले, बॉलीवुड हंगामा ने बताया था कि फिल्म की पटकथा से चीन को हटाए जाने के बाद फिल्म का लगभग 40% हिस्सा फिर से शूट किया गया था.

Tags: bollywoodsalman khan
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