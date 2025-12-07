Home > खेल > Smriti-Palash Wedding Cancelled: स्मृति और पलाश की शादी हुई कैंसिल, क्रिकेटर ने खुद किया कन्फर्म और लोगों से की ये खास अपील

Called Off: क्रिकेटर स्मृति मंधाना और कंपोज़र पलाश मुच्छल की शादी हुई कैंसिल. लंबे समय से चर्चा में रहे इस कपल ने लिया चौंकाने वाला फैसला? मंधाना ने इस पोस्ट में लोगों से की ये खास अपील

By: Shivani Singh | Last Updated: December 7, 2025 2:51:15 PM IST

Wedding is called off: क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूज़िक कंपोज़र पलाश मुच्छल ने अपनी शादी कैंसिल कर दी है. स्मृति और पलाश अपनी आने वाली शादी को लेकर काफी समय से सुर्खियों में थे. हालांकि, अब खुद स्मृति ने एक पोस्ट के ज़रिए कन्फर्म किया है कि शादी कैंसिल हो गई है.

स्मृति ने लोगों से की खास अपील 

उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए लिखा “पिछले कुछ हफ़्तों से मेरी ज़िंदगी को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए बोलना ज़रूरी है। मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह साफ़ करना है कि शादी कैंसिल हो गई है.”

उन्होंने लोगों से एक ख़ास प्रार्थना की है स्मृति ने लिखा  “मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूँ और आप सभी से भी ऐसा ही करने की गुज़ारिश करती हूँ. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें  इस बात को समझने और आगे बढ़ने का मौका दें.”

मुझे विश्वास है कि हम सभी को कोई बड़ा मकसद चला रहा है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश को सबसे ऊँचे लेवल पर रिप्रेजेंट करना रहा है. मुझे उम्मीद है कि मैं जितना हो सके भारत के लिए खेलती रहूंगी और ट्रॉफ़ी जीतती रहूंगी और मेरा फोकस हमेशा उसी पर रहेगा.

अंतिम में उन्होंने लिखा “आपके सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद. अब आगे बढ़ने का समय है.”

शादी टूटने पर पलाश का छलका दर्द 

पलाश ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाते हुए लिखा ” मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने और अपने पर्सनल रिलेशनशिप से पीछे हटने का फैसला किया है. मेरे लिए यह देखना बहुत मुश्किल रहा है कि लोग मेरे लिए सबसे पवित्र चीज़ के बारे में बिना किसी आधार वाली अफवाहों पर इतनी आसानी से रिएक्ट करते हैं. यह मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर है और मैं अपने विश्वासों पर कायम रहते हुए इसे गरिमा के साथ संभालूंगा. मुझे सच में उम्मीद है कि हम, एक समाज के तौर पर, बिना वेरिफाई की गई गॉसिप के आधार पर किसी को जज करने से पहले रुकना सीखेंगे, जिनके सोर्स कभी पता नहीं चलते. हमारे शब्द इस तरह से चोट पहुंचा सकते हैं जिसे हम शायद कभी समझ न पाएं.”

जब हम इन बातों के बारे में सोचते हैं, तो दुनिया में बहुत से लोग गंभीर नतीजों का सामना कर रहे हैं. मेरी टीम झूठी और मानहानि कारक बातें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. इस मुश्किल समय में दयालुता के साथ मेरा साथ देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद.

क्या इस वजह से शादी हुई कैंसिल 

मालूम हो कि क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलक मुच्छल के भाई और म्युजिक कंपोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे हालांकि शादी के दिन ही सुबह में ये खबर सामने आयी की मंधाना के पिता की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है. हार्ट अटैक होने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है. जिसके बाद शादी टाल दी गई थी और दुर्भाग्यवश इसी बीच पलाश मुच्छल और एक मैरी डी’कोस्टा नाम की लड़की का एक चैट वायरल होने लगा जिसमे पलाश उस लड़की के साथ फ़्लर्ट करते हुए दिखाई दिए. यह चैट स्मृति और पलाश के रिलेशनशिप में होने के दौरान का है. जिसके बाद यह खबर तेजी से फैलने लगी की कहीं पलाश ने स्मृति को धोखा तो नहीं दिया। हालांकि स्मृति और पलाश की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है और अब आज 7 दिसम्बर को स्मृति मंधाना ने यह कन्फर्म किया है कि उनकी और पलाश की शादी कैंसिल हो गई है. 

हालांकि सवाल अभी भी यह बना हुआ है कि क्या पलाश ने सच में स्मृति को धोखा दिया और शादी कैंसिल होने की वजह यही है.

