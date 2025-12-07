Home > खेल > Smriti-Palash: स्टेडियम में प्रपोज़ल, शादी से पहले टूटा 6 साल का रिश्ता! क्या पलाश ने दिया धोखा? जानें ‘Viral Love Story’ के दर्दनाक अंत की इनसाइड स्टोरी!

Smriti-Palash: स्टेडियम में प्रपोज़ल, शादी से पहले टूटा 6 साल का रिश्ता! क्या पलाश ने दिया धोखा? जानें 'Viral Love Story' के दर्दनाक अंत की इनसाइड स्टोरी!

स्टेडियम में हुए वायरल प्रपोज़ल से लेकर शादी रद्द होने तक. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का 6 साल पुराना रिश्ता क्यों टूटा? जानें पलाश पर लगे धोखे के आरोपों (Cheating Allegations) और वायरल चैट की पूरी इनसाइड स्टोरी.

By: Shivani Singh | Published: December 7, 2025 4:13:15 PM IST

Smriti-Palash: स्टेडियम में प्रपोज़ल, शादी से पहले टूटा 6 साल का रिश्ता! क्या पलाश ने दिया धोखा? जानें ‘Viral Love Story’ के दर्दनाक अंत की इनसाइड स्टोरी!


भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी अब नहीं होगी इस बात की पुष्टि खुद स्मृति और पलाश ने सोशल मीडिया के माध्यम से की है. स्मृति ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा कि स्मृति मंधाना ने पुष्टि की है कि उनकी शादी रद्द हो गई है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थीं. उन्होंने लोगों से दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करने और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देने का अनुरोध किया है. स्मृति ने यह भी कहा कि उनका मुख्य ध्यान अब हमेशा की तरह देश को उच्च स्तर पर रिप्रेजेंट करने और भारत के लिए ट्रॉफ़ी जीतने पर रहेगा.

पलाश ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बताया उन्होंने निजी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि बिना किसी आधार वाली अफ़वाहों पर लोगों का रिएक्ट करना उनके लिए मुश्किल रहा है, और उन्होंने बेवफाई के आरोपों को गलत बताया. पलाश ने कहा कि वह इस मुश्किल दौर को गरिमा के साथ संभालेंगे और झूठी बातें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे. उन्होंने समाज से बिना वेरिफाई की गई गॉसिप के आधार पर निर्णय न लेने का आग्रह किया.

स्मृति और पलाश का रिश्ता टूटने की क्या थी वजह?

दरअसल 23 नवंबर 2025 को एक खबर सामने आई जिसमें यह बताया गया कि स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आया जिसके बाद उन्हें जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में एडमिट किया गया. मालूम हो उसी दिन 23 नवंबर की रात स्मृति और पलाश की शादी भी थी. हालाँकि स्मृति के पापा की तबीयत खराब होने की वजह से इस शादी को कुछ दिनों के लिए टाल देने की खबर आई. 

स्मृति के पापा की तबीयत ख़राब होने के अगले दिन ही पलाश मुच्छल को भी अस्पताल में एडमिट किया गया. पलाश के बारे में खबर मिली की उन्हें हाइपर एसिडिटी की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

हैरानी की बात यह रही की इस बीच सोशल मीडिया पर एक चैट वायरल हुआ. यह चैट पलाश और स्मृति मंधाना की नहीं बल्कि पलाश और एक मैरी डी ‘कोस्टा’ नाम की लड़की का था. इस चैट ने सबको चौंका दिया, इस चैट में पलाश को इस लड़की के साथ फ़्लर्ट करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं हो पायी है. लेकिन चीजें यहीं से ख़राब होना शुरू हुई. जिसके बाद स्मृति और पलाश के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई. लोगों ने कयास लगाना शुरू किया कि कहीं पलाश ने स्मृति को धोखा तो नहीं दिया? इन बातों का पता लगने की वजह से ही कहीं स्मृति के पापा की तबीयत तो नहीं ख़राब हुई? अभी भी लोगों के मन में कई सवाल हैं लेकिन जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है कि क्या सच में पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है. 

कुछ ऐसा रहा 6 सालों का रिलेशनशिप 

जब दोस्ती प्यार में बदला (साल 2019)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक-दूसरे को सालों से जानने के बाद दोनों ने डेटिंग शुरू की. पूरी तरह से अलग-अलग प्रोफेशन से होने के बावजूद, उनकी चाह ने उन्हें नज़दीक ला दिया.

पर्दे के पीछे का रिश्ता (साल 2020–2023)

उन्होंने अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर, बहुत लो-प्रोफाइल रखा. केवल करीबी दोस्त और परिवार ही उनके बढ़ते प्यार के बारे में जानते थे, क्योंकि वे एक-दूसरे के करियर के हर बड़े मौके पर चुपचाप साथ खड़े रहते थे.

5वीं एनिवर्सरी पर पब्लिक हुआ प्यार (जुलाई, साल 2024)

सालों की अटकलों के बाद, कपल ने एक subtle लेकिन दिल छू लेने वाली इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया. उन्होंने एक साथ पाँच साल पूरे होने का ज़िक्र किया, जो फैंस के लिए पहली आधिकारिक पुष्टि थी.

डीवाई पाटिल स्टेडियम में ‘वायरल’ प्रपोज़ल (साल 2024)

सबसे यादगार लम्हा तब आया जब पलाश ने स्मृति की आँखों पर पट्टी बाँधकर उन्हें डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रपोज़ किया. बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया और यह उनके दो अलग-अलग दुनिया के एक होने का प्रतीक बन गया.

सगाई का जश्न: स्मृति ने अपनी सगाई की अंगूठी दिखाते हुए, टीम के साथियों के साथ डांस करते हुए एक मज़ेदार रील भी शेयर की जिसने इस घोषणा को रातोंरात सोशल मीडिया पर सनसनी बना दिया.

शादी की तारीख तय (साल 2025)

दोनों परिवारों का पूरा समर्थन मिला जिसमें पलाश की बहन, सिंगर पलक मुच्छल भी शामिल थीं, जिन्होंने प्यार से स्मृति को “बहन” कहा. इसके बाद, शादी की तारीख 23 नवंबर को सांगली, महाराष्ट्र के लिए तय की गई.

शादी से पहले की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें भी ऑनलाइन सामने आईं, जिसने उत्साह को और बढ़ा दिया.

शादी टली (नवंबर 2025)

ठीक शादी के दिन, ख़बरें आईं कि स्मृति के पिता के अचानक अस्पताल में भर्ती होने के कारण समारोह टाल दिया गया है.

दिसंबर 2025: शादी हुई रद्द

आज, 7 दिसंबर को, स्मृति मंधाना ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि उन्होंने और पलाश मुच्छल ने शादी रद्द कर दी है.

