बीच शो में रो पड़ीं सुनिधि चौहान, शो रोक कर ऑडियंस को बोला 'सॉरी'; किस बात माफी मांग रही सिंगर?

Sunidhi Chauhan Breaks Down: सिंगर सुनिधि चौहान 7 मार्च को लखनऊ में लाइव शो के दौरान भावुक हो गईं. उन्होंने वहां मौजूद लोगों से माफी भी मांगी. आइए जानते हैं कि सिंगर आखिर किस बात के लिए माफी मांग रही थीं.

By: Preeti Rajput | Published: March 9, 2026 6:38:42 PM IST

भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे शानदार सुरीली आवाजों में से एक सुनिधि चौहान हाल ही में अपने लखनऊ लाइव शो के दौरान रो पड़ीं
भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे शानदार सुरीली आवाजों में से एक सुनिधि चौहान हाल ही में अपने लखनऊ लाइव शो के दौरान रो पड़ीं


Sunidhi Chauhan Breaks Down: भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे शानदार सुरीली आवाजों में से एक सुनिधि चौहान हाल ही में अपने लखनऊ लाइव शो के दौरान रो पड़ीं. दरअसल, लाइव शो के दौरान प्लेबैक सिंगर स्टेज पर भावुक हो गईं और उन्होंने गले की गंभीर समस्या के कारण  परफॉर्म करने में परेशानी होने के बाद वहां मौजूद लोगों से माफी मांगी. 

शो के बीच में रो पड़ीं सुनिधि

सुनिधि चौहान 7 मार्च को अपने आई एम होम इंडिया टूर 2025–26 के लिए लखनऊ के कूलब्रीज रिसॉर्ट्स में परफॉर्म  करने के लिए पहुंची थीं. इवेंट के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. सिंगर भीड़ को संबोधित करते हुए बता रही हैं कि उनकी आवाज ठीक नहीं है. 

वीडियो हुआ वायरल 

सिंगर शिमरी रॉम्पर-स्टाइल जंपसूट पहने हुए नजर आ रही हैं. सिंगर सुनिधि चौहान परफॉर्मेंस के दौरान फैंस से बात करने के लिए रुक गईं. उन्होंने ऑडियंस से कहा, ‘मेरा गला बहुत खराब है;मेरी आवाज आज बिल्कुल ठीक नहीं है. लेकिन मुझे पता है कि आप मेरे सात हैं और मैं अब भी यह करना चाहती हूं. हे भगवान, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ. यह बहुत शर्मनाक है. मुझे बहुत अफसोस है. मैं हमेशा अपना 100 प्रतिशत देना चाहती हूं. उन्होंने आगे कहा, ‘लेकिन बदकिस्मती से, मैं कोशिश तो कर रही हूं और शायद ऐसा न हो पाए, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. मैं बस आगे बढ़ने वाली हूं. आपके सभी के प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यावाद’.

सुनिधि ने जारी रखा शो

परेशानी के बावजूद, सिंगर ने शो जारी रखने का फैसला किया और उन फैंस के लिए परफॉर्म किया जो उन्हें लाइव देखने के लिए इकट्ठा हुए थे. सिंगर के इमोशनल पल को दर्शकों को खूब सारा सपोर्ट भी मिला.

सुनिधि चौहान के टूर की डिटेल

लखनऊ शो चौहान के चल रहे देश भर के टूर का हिस्सा है, जो 24 दिसंबर, 2025 को मुंबई में शुरू हुआ था. इसके बाद यह टूर कई बड़े शहरों में गया, जिसमें 27 दिसंबर को दिल्ली, 17 जनवरी को बेंगलुरु, 31 जनवरी को अहमदाबाद और इस साल की शुरुआत में चेन्नई शामिल हैं.

