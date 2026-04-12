Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Asha Bhosle Passed Away: आशा भोसले को आखिरी सलाम, कब और कहां होंगे अंतिम दर्शन? बेटे ने दी जानकारी

Asha Bhosle Passed Away: आशा भोसले को आखिरी सलाम, कब और कहां होंगे अंतिम दर्शन? बेटे ने दी जानकारी

Asha Bhosle Passed Away: मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया. सिंगर ने आज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम साांस ली. उनकी उम्र 92 साल की थीं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: April 12, 2026 1:59:28 PM IST

आशा भोसले की निधन की पुष्टि खुद उनके बेटे और हॉस्पिटल प्रशासन ने की है.
आशा भोसले की निधन की पुष्टि खुद उनके बेटे और हॉस्पिटल प्रशासन ने की है.


Asha Bhosle Passed Away | Last Rites: मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया. उन्हें शनिवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, आज रविवार, 12 अप्रैल को उन्होंने अंतिम सांस ली है. उनका अंतिम संस्कार जानकारी के मुताबिक, शाम 4 बजे किया जाएगा. अपनी जादुई आवाज से आठ दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आशा ताई ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. पूरे देश में शौक की लहर दौड़ गई है. 

You Might Be Interested In

कल होगा अंतिम संस्कार

आशा भोसले की निधन की पुष्टि खुद उनके बेटे और हॉस्पिटल प्रशासन ने की है. उनके बेटे आनंद भोसले ने बताया कि लेजेंड्री सिंगर आशा भोसले का अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे किया जाएगा. निधन की खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है. 

प्रशासन और बेटे ने दी निधन का जानकारी 

ब्रीच कैंडी अस्पताल की डॉक्टर प्रतीत समदानी ने जानकारी दी की निधन मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण हुआ है. डॉक्टर ने कहा कि ‘आशा भोसले ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली थी. उनका निधन मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण हुआ है. वहीं बेटे ने एएनआई से बात करते हुए अपनी मां के निधन की पुष्टि की है.  आनंद भोसले ने कहा, ‘मेरी माताश्री आशा भोसले का निधन हो चुका है.  कल सुबह 11 बजे जहां वह रहत थी, वहां लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं. उनका अंतिम संस्कार 4 बजे किया जाएगा. ‘ 

Asha Bhosle Passed Away: ‘सुरों की रानी’ आशा भोसले का हुआ निधन, कल होगा अंतिम संस्कार; फैंस की आंखें नम

कहां होगा अंतिम संस्कार? 

महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने कहा, ‘आज पूरे देश के लिए दुख का दिन है. आशा भोसले के निधन से एक युग का अंत हो गया है. आज सभी चिकित्सा प्रक्रियाएं पूरी तक ली जाएंगी. कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूरा किया जाएगा. 

You Might Be Interested In
Tags: Asha Bhosle deathAsha Bhosle death news todayAsha Bhosle passed awayhome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लू से बचाए और इम्युनिटी बढ़ाए, गर्मियों में जरूर खाएं...

April 11, 2026

लड्डू गोपाल गिफ्ट करना सही या गलत, क्या कहते हैं...

April 11, 2026

गर्मियों में फिट रहना है? डाइट में शामिल करें ये...

April 10, 2026

गर्मी में रहना है फ्रेश? फिटकरी के ये 5 आसान...

April 10, 2026

ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स से मिलेगी राहत, बस अपनाएं ये तरीका

April 9, 2026

UP में मजदूरों की बल्ले-बल्ले! महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें नई...

April 8, 2026
Asha Bhosle Passed Away: आशा भोसले को आखिरी सलाम, कब और कहां होंगे अंतिम दर्शन? बेटे ने दी जानकारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asha Bhosle Passed Away: आशा भोसले को आखिरी सलाम, कब और कहां होंगे अंतिम दर्शन? बेटे ने दी जानकारी
Asha Bhosle Passed Away: आशा भोसले को आखिरी सलाम, कब और कहां होंगे अंतिम दर्शन? बेटे ने दी जानकारी
Asha Bhosle Passed Away: आशा भोसले को आखिरी सलाम, कब और कहां होंगे अंतिम दर्शन? बेटे ने दी जानकारी
Asha Bhosle Passed Away: आशा भोसले को आखिरी सलाम, कब और कहां होंगे अंतिम दर्शन? बेटे ने दी जानकारी