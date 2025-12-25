Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > आलिया भट्ट नहीं…बल्कि ये बॉलीवुड हसीना करती है सबसे ज्यादा चार्ज, पिता भी रहते हैं परेशान; क्या इसलिए नहीं मिल रहा काम?

Shraddha Kapoor Charges: शक्ति कपूर ने खुलासा किया कि श्रद्धा अपने साथ ही एक्ट्रेस से ज्यादा चार्ज करती हैं. शक्ति ने हाल ही में पॉडकास्ट द पावरफुल ह्यूमन्स’ में श्रद्धा के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की.

By: Preeti Rajput | Published: December 25, 2025 3:15:23 PM IST

Shraddha Kapoor Charges: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं. उन्होंने अपने एक दशक से ज्यादा लंबे करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. इस बीच श्रद्धा कपूर के पिता और एक्टर शक्ति कपूर ने अपने दावों को खारिज कर दिया है. जिनमें कहा जा रहा था कि उनकी बेटी को आलिया भट्ट और अनन्या पांडे के मुकाबले उन्हें बॉलीवुड में कम काम कर रहा है. शक्ति कपूर ने खुलासा किया कि श्रद्धा अपने साथ ही एक्ट्रेस से ज्यादा चार्ज करती हैं. शक्ति ने हाल ही में पॉडकास्टपावरफुल ह्यूमन्स’ में श्रद्धा के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि काम को लेकर इतनी चूजी क्यों हैं. 

शक्ति कपूर ने की बातचीत

शक्ति कपूर ने कहा, “वह बहुत कम फिल्में करती हैं,” यह साफ करते हुए कि इसका उनके परिवार से कोई लेना-देना नहीं है. “वह सबसे अच्छी फिल्में चुनती हैं और अपनी ज़्यादातर साथी एक्ट्रेस से ज़्यादा फीस लेती हैं.” आलिया भट्ट और अनन्या पांडे का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, “वह इन एक्ट्रेस से ज़्यादा फीस लेती हैं.” उन्होंने आगे बताया कि श्रद्धा साल में सिर्फ एक या दो फिल्में करना पसंद करती हैं और उनके काम न मिलने की अफवाहों को खारिज कर दिया. ऐसी बातों पर हंसते हुए उन्होंने व्यंग्य से कहा, “उसे काम नहीं मिल रहा है?”

श्रद्धा की पर्सनैलिटी के बारे में बोले शक्ति कपूर

श्रद्धा की पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हुए शक्ति कपूर ने बताया, “वह बहुत ज़िद्दी है और वही करती है जो उसका दिल कहता है. उसके कुछ उसूल हैं और वह उन्हें सख्ती से मानती है.” अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है. कभी-कभी हम लड़ते हैं, कभी-कभी हम छुट्टियों का प्लान बनाते हैं, कभी-कभी हम फिल्मों पर बात करते हैं. मुझे मेरी बेटी पर बहुत गर्व है. उसकी हर परफॉर्मेंस शानदार होती है. वह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है.”

श्रद्धा कपूर की नेट वर्थ

टाइम्स नाउ के अनुसार, श्रद्धा कपूर की नेट वर्थ लगभग ₹130 करोड़ होने का अनुमान है, और रिपोर्ट्स के अनुसार वह हर फिल्म के लिए ₹15 करोड़ से ज़्यादा चार्ज करती हैं. स्त्री 2 की सफलता के बाद, खबर आई कि उन्होंने एकता कपूर के प्रोडक्शन में और तुम्बाड फिल्ममेकर राही अनिल बर्वे के डायरेक्शन में एक प्रोजेक्ट साइन किया है. रिपोर्ट्स का दावा है कि एक्ट्रेस को ₹17 करोड़ के साथ-साथ प्रॉफिट-शेयरिंग एग्रीमेंट के लिए साइन किया गया है, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. इसकी तुलना में, आलिया भट्ट कथित तौर पर हर फिल्म के लिए ₹10-12 करोड़ चार्ज करती हैं, जबकि अनन्या पांडे कथित तौर पर लगभग ₹5 करोड़ चार्ज करती हैं, ये लेटेस्ट आंकड़े कार्तिक आर्यन के साथ उनकी क्रिसमस रिलीज़ से पहले सामने आए हैं.

 

